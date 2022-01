Arcadia Fallen è disponibile su Nintendo Switch

Arcadia Fallen, una moderna visual novel fantasy in cui le tue scelte modellano la personalità del tuo personaggio, è disponibile su Nintendo Switch

Gioca nei panni di un giovane apprendista alchimista che viene involontariamente vincolato a uno spirito malvagio. Improvvisamente trascinati in una guerra tra l’umanità e la magia, devono unirsi a un gruppo di improbabili eroi per sfuggire alla propria rovina, sperando di salvare il mondo lungo la strada

“Realizzare un gioco che riguarda l’intimità è stato incredibilmente difficile, e non si ha modo di sapere se ci sei riuscito, prima che i giocatori possano sperimentare il gioco da soli. L’accoglienza finora è stata travolgente, e abbiamo già sentito giocatori che hanno riso e pianto durante il gioco. È un tale sollievo non solo sperare, ma sapere di aver creato qualcosa di così speciale” dice Daniel Svejstrup Christensen, produttore di Galdra Studios

Arcadia Fallen è un fantasy di ispirazione nordica dove il gioco di ruolo e l’espressione personale sono al primo posto. Il gioco presenta un protagonista personalizzabile e un sistema di dialogo che permette ai giocatori di modellare la personalità del loro personaggio mentre giocano. Sarai timido? Audace? O quello che racconta sempre barzellette? Trascorri del tempo con il resto del gruppo di compagni che si uniscono a te nel tuo viaggio, quattro dei quali puoi corteggiare (LGBTQ+ friendly), e se il romanticismo non fa per te, puoi formare relazioni platoniche profonde e significative con tutti.

I giocatori dovranno anche affinare le loro abilità di alchimista per risolvere le difficoltà e assistere i loro compagni. Questi enigmi sono facili da imparare, ma difficili da padroneggiare, e coloro che mettono il tempo per diventare alchimisti esperti potranno sfruttarlo per cambiare il corso della storia.

Il gioco presenta più di 4,5 ore di dialogo completamente doppiato da talenti come Sarah-Nicole Robles (Luz di The Owl House; Encanto) e Sean Chiplock (Persona 5; Genshin Impact), con la direzione vocale di Philip Bache (Life Is Strange; Skyrim).

Arcadia Fallen sarà disponibile nel Nintendo eShop americano e nel Nintendo eShop europeo/australiano.

Guarda il fantastico trailer di lancio su https://www.youtube.com/watch?v=NrGRl1PIfSc

Segui @arcadiafallen e visita arcadiafallen.com per ulteriori notizie.