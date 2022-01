Adele Nardulli alla guida di Federlingue

L’Assemblea dell’Associazione Federlingue ha eletto alla presidenza per i prossimi tre anni Adele Nardulli che sarà affiancata come vicaria da Elena Morello

Adele Nardulli è la nuova presidente nazionale di Federlingue, l’Associazione italiana servizi linguistici aderente a Confcommercio. L’ha eletta il 15 dicembre scorso l’Assemblea degli associati e resterà in carica fino al 15 dicembre 2024 insieme alla vicepresidente vicaria Elena Morello.

Nel suo discorso d’insediamento, Adele Nardulli ha sottolineato la necessità di:

– cementare l’associazionismo tra le imprese del settore e la collaborazione con Elia per fare fronte all’incalzare dei big player del settore a livello nazionale ed europeo;;

– proseguire i lavori ai tavoli delle norme tecniche di settore;

– ottenere la digitalizzazione delle asseverazioni e legalizzazioni;

– diffondere la conoscenza dei principi della cybersecurity per limitare i rischi informatici;

– dare un orizzonte europeo anche alle scuole di lingue;

– semplificarne le procedure di accreditamento ed esenzione Iva;

– favorire la conversione in flexible benefits dei corsi di formazione aziendali e familiari;

– diffondere le buone pratiche di sostenibilità sociale e di governance innovativa in entrambi i settori rappresentati.

Negli incontri tecnici tenutisi in Assemblea sono state presentate le “Condizioni generali di fornitura dei servizi di traduzione” e illustrate le “Linee guida per servizi professionali resi da traduttori, revisori e fornitori di servizi correlati” connesse alla “Lettera d’incarico”, due utili strumenti di lavoro messi a punto da Federlingue per regolare i rapporti delle imprese associate con i professionisti.