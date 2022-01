“Ad occhi chiusi” è il nuovo singolo di Daniela Mastrandrea

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Ad occhi chiusi”, il nuovo singolo di Daniela Mastrandrea

A metà del viaggio, iniziato nel dicembre 2020 e dedito alla presentazione dei singoli che anticipano l’uscita del suo prossimo album Riflessi, la pianista compositrice Daniela Mastrandrea fa una piccola sosta e ci presenta un fuori programma. Si tratta di un nuovo singolo per flauto traverso, chitarra classica e orchestra d’archi.

Il brano, intitolato Ad occhi chiusi, è stato registrato e mixato da Francesco Altieri presso LabSonic Recording Studio a Matera con i solisti Natalia Bonello (flauto traverso), Francesco Paolicelli (chitarra classica) e con la partecipazione di Cosimo Damiano Niglio (contrabbasso) e della LabSonic Orchestra. Il titolo esprime realmente le origini del brano, nato in una sera d’estate, ad occhi chiusi. La musica di Daniela, infatti, nasce spesso nella sua mente, come racconta anche il video: improvvisamente una o più note iniziano a riecheggiare e comincia l’ascolto che parte da dentro, ancor prima che il brano venga scritto ed eseguito all’esterno. In realtà la composizione, prevista per il solstizio d’inverno, anticipa un secondo brano in arrivo per il solstizio d’estate. Si tratta infatti di un progetto intitolato Solstitium che abbraccia i due eventi annuali, omaggiandoli di due singoli dalla compagine orchestrale.

Due momenti che ben si intersecano all’interno del viaggio pianoforte solo che questo 2021 vede protagonista. Un invito, quello della musica di Daniela, ad una vita più incentrata sull’introspezione e sulle logiche del cuore che logiche non ha.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali ▶️ https://lnkfi.re/adocchichiusi