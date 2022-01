Switch è la nuova custodia per smartwatch di Daniel Wellington

Daniel Wellington, marchio di orologi e accessori, fa il suo ingresso nel mondo degli smartwatch con la nuova custodia Switch

Daniel Wellington, marchio di orologi e accessori di fama mondiale, fa il suo ingresso nel mondo degli smartwatch con la smartwatch case Switch, che si prefigge di introdurre un design senza tempo ed elegante nel settore degli smartwatch. È compatibile con Apple Watch serie 4, 5, 6 e SE e disponibile nelle misure 40 e 44 mm, disponibile con una cassa totalmente nera, oro rosa o in acciaio inossidabile. Facile da montare, Switch dona allo smartwatch un design raffinato che lo rende ancor più versatile, ideale per ogni riunione importante, così come per la corsa mattutina.

“La nostra nuova smartwatch case è un prodotto innovativo, il primo della sua categoria. Con Switch, vogliamo conferire un aspetto sofisticato a un prodotto già eccezionale, in modo che i nostri clienti non debbano scendere a compromessi sullo stile in nome della funzionalità”, ha dichiarato Lotta Onajin, Chief Marketing Officer di Daniel Wellington.