Su Rai 4 il film “The illusionist”: ecco la trama

Mistero e la magia per la prima serata di domenica 16 gennaio su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) che alle 21.10 propone un classico del cinema contemporaneo, “The illusionist – L’illusionista”, il thriller “magico” diretto da Neil Burger e interpretato da Edward Norton, Jessica Biel e Paul Giamatti.

Austria, inizio XX secolo: il giovane Eisenheim è innamorato della bella Sophie, ma lei è promessa sposa all’erede al trono d’Austria. Dopo essersi persi di vista per quindici anni, Eisenheim e Sophie si rincontrano e si accende nuovamente la scintilla: ora Eisenheim è un celebre illusionista che riempie i teatri di Vienna, mentre Sophie è moglie del Principe Leopoldo. Quando il Principe intuisce l’affinità tra i due, farà di tutto per incastrare l’illusionista.

Un film avvincente che utilizza l’ambientazione storica e gli elementi del melò per dar vita a una vicenda intrisa di mistero che gioca in maniera molto originale le carte del soprannaturale. A seguire, sarà trasmesso il nuovo appuntamento con “Murders on the Railway”, una docu-serie in prima visione assoluta che riporta indietro nel tempo analizzando i casi di omicidio più scioccanti e sorprendenti della storia inglese moderna.