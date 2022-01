Mieloma multiplo: Karyopharm e Menarini commercializzano selinexor

Karyopharm Therapeutics e il Gruppo Menarini hanno annunciato oggi la stipula di un accordo di licenza esclusiva in base al quale Menarini commercializzerà selinexor in Europa e in altri territori globali chiave. Sviluppato da di Karyopharm, il farmaco è il capostipite degli inibitori selettivi dell’esportazione nucleare (SINE) orale. Sarà messo in commercio con il marchio Nexpovio.

Secondo i termini dell’accordo, Menarini ha ricevuto i diritti esclusivi per la commercializzazione di selinexor per il trattamento delle indicazioni oncologiche nell’Unione Europea e in altri paesi europei (compreso il Regno Unito), in America Latina e in altri paesi chiave. In cambio, Karyopharm riceverà un pagamento anticipato di 75 milioni di dollari (USD) nel 2021 e potrà ricevere fino a ulteriori 202,5 milioni di dollari in pietre miliari future, oltre a royalties a due cifre sulle vendite nette di Nexpovio nei territori oggetto della licenza.

“Menarini è un’azienda farmaceutica globale, con una forte eredità e impronta in Europa e un impegno incrollabile nei confronti dei pazienti, che si dedica all’innovazione e all’introduzione di nuove opzioni terapeutiche in oncologia. Menarini è un partner ideale per massimizzare il potenziale di selinexor di avere un impatto positivo sul trattamento del cancro in Europa, America Latina e altri paesi chiave e questa transazione segna un importante passo avanti verso questo obiettivo”, ha detto Richard Paulson, presidente e amministratore delegato di Karyopharm. “Con una visione condivisa sul potenziale di selinexor e l’esperienza di Menarini nella commercializzazione, questo accordo allinea le nostre due aziende con l’obiettivo comune di espandere il numero di pazienti che possono accedere a Nexpovio in questi importanti territori globali.”

“Siamo lieti di collaborare con Karyopharm per fornire Nexpovio in Europa, America Latina e in altri paesi chiave del mondo”, ha detto Elcin Barker Ergun, amministratore delegato del Gruppo Menarini. “I pazienti che soffrono di mieloma multiplo hanno continuamente bisogno di opzioni diverse man mano che si sviluppa la resistenza alle terapie di prima linea e il meccanismo d’azione unico di selinexor lo rende un partner ideale come terapia di supporto in seconda linea e oltre. La potenziale ulteriore espansione di Nexpovio nei tumori solidi, come nei tumori endometriali, dove esistono opzioni limitate, sottolinea l’ampio potenziale di selinexor nel giocare un ruolo nei trattamenti del cancro allineandosi bene con la nostra missione di fornire terapie che possono prolungare la vita dei pazienti”.

Nexpovio ha ricevuto dalla Commissione Europea l’autorizzazione condizionata alla commercializzazione in combinazione con desametasone per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia sia refrattaria ad almeno due inibitori del proteasoma, due agenti immunomodulatori e un anticorpo monoclonale anti-CD38, e che hanno dimostrato una progressione della malattia sull’ultima terapia.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha convalidato la domanda di autorizzazione alla commercializzazione (MAA) per Nexpovio in combinazione con Velcade (bortezomib) e desametasone a basso dosaggio per il trattamento del mieloma multiplo dopo almeno una terapia precedente. La MAA sarà esaminata dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), che emetterà un parere alla Commissione europea in merito alla potenziale approvazione dell’indicazione estesa. Questa revisione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2022.