Inail DT Perugia-Terni in campo per prevenire gli infortuni sul lavoro

Si chiama “Abbi cura di te: la prevenzione dei rischi lavorativi collegati a posture e a movimenti non corretti” ed è il progetto che, nel corso del prossimo anno, inciderà concretamente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro umbri collegati ai settori turismo e terziario, in modo innovativo e non convenzionale attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e diversi linguaggi comunicativi quali cartoon, vignette e iconografie.

Rafforzare il sistema di prevenzione nei settori del terziario e del turismo. La sinergia è stata avviata nei giorni scorsi tramite la sottoscrizione di un accordo tra il direttore territoriale Inail Perugia-Terni Lorenza Nistri e i presidenti degli Enti Bilaterali umbri del terziario Stefania Cardinali e del turismo Maria Ermelinda Luchetti, che hanno concordato sulla volontà di sviluppare la più ampia collaborazione per rafforzare il sistema di prevenzione nei settori del terziario e del turismo, tenendo conto delle rispettive specificità.

Il progetto si articola in molteplici attività e iniziative. Si tratta di comparti dove, per la tipologia del lavoro, esistono rischi legati a comportamenti o posture non corretti, che incidono in modo significativo sulle malattie professionali. Un esempio può essere rappresentato da quei soggetti che lavorano in aziende dove non è previsto l’utilizzo di strumenti meccanici di sollevamento di piccoli carichi, come nei pubblici esercizi o negli uffici, e in modo scorretto sono sollevati pesi che, pur se di piccola entità, comportano però nel lungo periodo importanti conseguenze ai danni dell’apparato muscolo scheletrico. Altro esempio è rappresentato da quei lavoratori che per prestare la propria attività lavorativa restano in piedi per tante ore consecutive. Le molteplici iniziative in cui si articola il progetto sono centrate verso quelle situazioni nelle quali l’informazione, anche tramite nuove soluzioni mediatiche, e le buone pratiche, possono fare veramente la differenza per la salute del lavoratore.

Lavoratrici e lavoratori sono informati attraverso i moderni canali di comunicazione con modalità sperimentali. Il progetto coinvolge in particolare addetti alle vendite, addetti ai magazzini e alla logistica, ai distributori di carburante, personale della cucina e dei pubblici esercizi nonché addetti agli uffici. Tutti questi lavoratori, nelle diverse fasi del progetto, sono informati e sensibilizzati, attraverso i moderni canali di comunicazione e con modalità sperimentali, sull’adozione di comportamenti corretti e adeguati al proprio ambiente di lavoro, nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con l’intento di incidere sulle cattive abitudini che espongono al rischio di infortuni e malattie professionali.

Un gruppo di lavoro interdisciplinare individua le strategie funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Il primo passo prevede la costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto oltre che da professionisti esterni anche da esperti Inail e dei due enti bilaterali, che individua il mix ottimale di professionalità, strumenti e strategie di lavoro funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dai partner.