Cimini aggiunge nuove date al “Karaoke Tour”

Novità per Cimini: si aggiungono nuove date al “KARAOKE TOUR”, il nuovo spettacolo con la regia di Lodo Guenzi

Il KARAOKE TOUR di CIMINI non si ferma, ma cresce sempre di più collezionando date su date. Forte dei calorosi consensi riscossi sia dal pubblico che dalla critica, questo spettacolo imperdibile si arricchisce infatti di nuovi appuntamenti che nei prossimi mesi continueranno ad animare i live club di tutta Italia con canzoni a richiesta, cover a sorpresa, teatro canzone, piano bar e molto altro ancora: uno show unico nel suo genere, a metà tra il concerto ed il karaoke, fatto per cantare, sorridere e stare bene insieme.

«Il Karaoke Tour – racconta CIMINI – nasce dalla necessità di tornare a cantarci in faccia le parole delle canzoni. E visto che è una necessità di tutti e non solo mia, ho pensato di rendere il messaggio chiaro: canto io, ma cantate anche voi! E allora perché non fare un karaoke!? Come uno sfogo, un urlo che è mancato per troppo tempo, e soprattutto la voglia di non pensare a niente».

Lo spettacolo vede alla regia Lodo Guenzi, una scelta originale che CIMINI spiega così: «Il Karaoke Tour è un concerto diverso dal solito e per questo ho voluto costruirlo con Lodo, un amico di serate alcoliche e di concerti, un compagno di etichetta, e una persona che ammiro. È la giusta guida che rende lo spettacolo così come lo immaginavo». Ad affiancare il cantautore sul palco anche il cantautore Ziliani, «un personaggio esplosivo di cui mi sono innamorato artisticamente: lui sarà il ponte tra me e il pubblico».

Il tour, curato da Antenna Music Factory, proseguirà per i mesi di gennaio e febbraio. Questo il calendario ufficiale con le nuove date annunciate:

“KARAOKE TOUR”

(Calendario in aggiornamento)

06/11 Cantiere 26 – ARCO (TN) – sold out

19/11 Arci Bellezza – MILANO – sold out

20/11 Cap10100 – TORINO

21/11 Locomotiv Club – BOLOGNA – sold out

27/11 Circolo Kessel – CAVRIAGO (RE) – sold out

03/12 Mood – RENDE (CS)

07/12 Latteria Molloy – BRESCIA

10/12 Teatro Moderno – GROSSETO

17/12 Off – MODENA – sold out

28/12 Teatro Jolly – CESENA

29/12 Teatro Mercadante – ALTAMURA (BA)

31/12 Piazzale Alpini – BERGAMO – nuova data

22/01 New Age – RONCADE (TV) – nuova data

10/02 Limonaia – FUCECCHIO (FI) – nuova data

11/02 Bronson – RAVENNA – nuova data

12/02 Astro Club – FONTANAFREDDA (PN) – nuova data

24/02 Dejavù – SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) – nuova data

25/02 Monk – ROMA – recupero data