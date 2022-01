A Montalcino a febbraio torna la Brunello Crossing

Dopo lo stop per l’emergenza Covid, torna il 13 febbraio 2022 a Montalcino la Brunello Crossing per la quinta edizione

L’appuntamento in quel luogo da sogno chiamato Montalcino con la Brunello Crossing è per sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022. Sarà l’edizione del ritorno dopo l’edizione saltata, causa Covid-19, nel febbraio 2020. Gli organizzatori della Asd Montalcino Trail stanno preparando tutto al meglio in queste settimane grazie, come avvenuto anche in passato, al sostegno dell’Amministrazione Comunale e al Consorzio del Brunello di Montalcino che negli anni ha fatto da importante ponte fra i propri iscritti e la Brunello Crossing.

Quinta edizione di questo trail nato da un gruppo di appassionati dello sport e amanti del territorio di Montalcino, che si sono messi insieme ed hanno sviluppato da tempo l’idea che non sia solo un evento sportivo, ma che regali a tutti i partecipanti emozioni di una tra le località più suggestive al mondo.

DISTANZE – Dai professionisti ai semplici camminatori, ce n’è per tutti i gusti. L’evento principale è la gara competitiva Fidal di 45km Trofeo Banfi con dislivello 1820m+ (obbligatorio tessera FIDAL, tessera EPS o RUNCARD), la 24km Trofeo Ciacci Piccolomini D’Aragona con 1050m+ dislivello ed infine la 14km Trofeo Barbi con 634m+. Per gli amanti del passo lento la non competitiva Brunello Crossing Walk & Nordic Walking da 13km.

LA NAZIONALE AZZURRA – L’alto profilo tecnico/competitivo di tutti i percorsi e degli atleti che vi partecipano, così come la qualità dei sevizi annessi contribuiscono a creare una piacevole atmosfera aggregativa e fortemente stimolante. Il 13 febbraio ad osservare gli atleti in gara vi saranno Paolo Germanetto, responsabile tecnico nazionale di corsa in montagna, Trail e ultra-distanze, e Fulvio Massa, tecnico e collaboratore nel settore Trail running. Nella loro missione avranno il compito di valutare gli atleti che si daranno battaglia sul Trofeo Banfi 45km, competizione che è indicata come una delle gare di segnalazione in vista della costruzione della squadra che rappresenterà l’Italia alle prossime competizioni internazionali.

HOTEL – PETTORALE GRATUITO – Gli organizzatori del Brunello Crossing per mettere accanto a questi atleti il meglio dei trailers italiani e stranieri hanno previsto per la sola distanza di 45 km Trofeo Banfi il pettorale gratis per uomini con più di 750 punti ITRA e 600 punti per le donne, e ancora pettorale e camera per uomini con più di 850 punti ITRA e 700 per le donne, oltre a prevedere un rimborso spese per i primi 5 uomini e prime 5 donne.

Il TERRITORIO – Montalcino, collina isolata tra la Val d’Orcia (il Parco della Val d’Orcia è da luglio 2004 patrimonio dell’UNESCO) e la Valle dell’Ombrone dove scorrono gli omonimi fiumi, si presta perfettamente per percorsi trail; dislivelli e pendenze importanti fra il suo punto più alto, 680 m.s.l.m ed il suo punto più basso 120 m.s.l.m. percorsi attraverso boschi, di cui è ricoperto il 50% del territorio, vigneti e le famose colline senesi, solcate da numerosi sentieri, mulattiere, carrarecce e vie storiche come la Francigena e la Maremmana.

La BRUNELLO CROSSING è l’occasione per visitare le cantine locali, scoprire e assaporare prodotti alimentari come zafferano, miele e formaggi dalla fileria locale, oltre ad esperienze uniche come “mani in pasta” con le signore montalcinesi. Con questi prodotti sarà infatti preparato il buffet degli Atleti del sabato e della domenica che quest’anno sarà in modalità “da asporto” in una borsa pic-nic offerta dall’organizzazione, così come anche i i vari ristori lungo i percorsi competitivi e non-competitivo a sottolineare l’ottimo connubio fra sport, territorio, cibo e vino, prodotti di elevata qualità. Questi ultimi servizi potrebbero subire variazioni o cancellazioni in base allo stato della situazione pandemica durante il week end dell’evento.