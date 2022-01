Yadrose online con l’album “Borderline”

La giovane cantante siciliana YadRose, pseudonimo di Giada Salvati, online su tutte le piattaforme digitali con l’album intitolato “Borderline”

Disponibile “BORDERLINE” (prod.Rose), il primo EP di YadRose, sul suo canale YouTube. Artista poliedrica e introspettiva, YadRose (pseudonimo di Giada Salvati) nasce nell’aprile del 1999 e scopre molto presto la sua passione per la musica. Inizia a scrivere i primi testi a undici anni e sperimenta muovendosi tra pop e rap.

Dopo una prima fase di scrittura solo in inglese che le consente di esprimersi più liberamente, YadRose decide di cominciare a scrivere anche in lingua italiana, pur sempre mantenendo uno stile proprio e giocando molto con sonorità e musicalità dei versi. L’esordio musicale effettivo avviene nel 2021, con l’uscita del primo EP dal titolo “BORDERLINE”, che rappresenta il dualismo all’interno di sé ed è un inno ad accettare tutte le proprie sfaccettature, anche le più inconsce, liberandosi così facendo dai pesi.

Attraverso un viaggio allegorico si compie un percorso tra alti e bassi, flashback e salti temporali, che ci catapultano nella mente dell’artista. La traccia di apertura “Ego” pone le basi del conflitto che proseguirà per tutto il corso dell’album fino a quella di chiusura, simboleggiata anche dalla fine della giornata con l’arrivo della notte, in “Chiaro Di Luna”. I temi sviscerati da YadRose sono molteplici e tutti rigorosamente introspettivi, passando dalla solitudine in “Soli”, all’edonismo e all’auto affermazione in “Parole Come Lame”, dalla nostalgia con conseguente idealizzazione del passato in “Angeli” a una presa di coscienza presente che sfocia nel carpe diem in “Me Ne Andrò”.

Prodotto da Giuliano Maugeri, in arte Rose, tutte le strumentali si muovono tra echi dal genere R&B, reggaeton e pop anni ‘80, oltre che sad rap e trap, andando così a contrastare il classico canone del genere rap/urban e uniti alla voce di YadRose creano un’atmosfera che avvolge e trasporta l’ascoltatore. Al momento è ancora in corso la collaborazione tra YadRose e il producer Rose, che li vede impegnati nella realizzazione di nuovo materiale musicale, previsto in uscita nel corso del 2022.