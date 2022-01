Simona Sarti alla Arte Borgo Gallery con “Solo personale”

Dal 21 al 26 gennaio 2022 Arte Borgo Gallery presenta la mostra personale di Simona Sarti dal titolo “Solo personale”

Sostanzialmente pittrice, Simona Sarti, artista romana tra le più note, entra nello spazio della tela con energia gestuale affrontando l’esperienza creativa come percorso interiore cercato tra lo spessore della materia usata nell’atto artistico tendenzialmente astratto di matrice informale. Colori acrilici e materiali altri, colle o foglia d’oro e d’argento, producono pigmenti brillanti, altre volte opachi e spenti nei quali risuona un suo profondissimo mondo interiore.

L’artista è solita trovare tra le pieghe della realtà una spaccatura nella materia, identificando una luce che filtra nel buio denso del qui e ora e sa impadronirsene, trasformando il bagliore incerto in una fitta trama di autonoma immaginazione. Coniugando gesto e ponderazione, le sue opere si completano attraverso la sensibile relazione con il pubblico, realizzando un intreccio tra estetica ad etica che restituisce all’opera d’arte il suo ruolo di veicolo comunicativo tra individuo e collettività.

BIOGRAFIA

Simona Sarti vive e lavora a Roma. Artista e Direttrice Artistica. Ha riqualificato luoghi, partecipa a Biennali in Italia ed all’estero. Segue una ricerca sulla espressione artistica con l’utilizzo di molteplici materiali e tecniche. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private. Nel 2017 riceve la targa per la cittadinanza artistica onoraria da parte del Comune di Tolfa. Tra i vari riconoscimenti e premi ricevuti, il 7 febbraio 2020, presso il Consiglio Regionale del Lazio, il Comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d’Oro che dal 1947 premia le arti e l’imprenditoria, le ha consegnato la prestigiosa pergamena – RICONOSCIMENTO SPECIALE PER MERITI ARTISTICI

Info: SOLO PERSONALE di SIMONA SARTI

testo e presentazione critica Floriana Mauro

Orari mostra 11:00 | 19:00 domenica chiuso

L’ingresso sarà contingentato secondo le normative vigenti.

È obbligatorio l’uso della mascherina, attenersi a tutti i protocolli di sicurezza ed esibire il green pass

Arte Borgo Gallery Borgo Vittorio 25 Roma 345-22.28.110 [email protected]

www.arteborgo.it.