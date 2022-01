Confermato riconoscimento IRCCS al Policlinico Gemelli

Fondazione Policlinico Gemelli: confermato il riconoscimento IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Con Decreto Ministeriale, il Ministero della Salute ha confermato il riconoscimento di ‘Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)’ della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli per le discipline ‘Medicina Personalizzata’ e Biotecnologie Innovative’.

“Il rinnovo del riconoscimento di ‘IRCCS’ ottenuto nel 2018 è frutto del grande lavoro che tutto il personale della fondazione svolge da anni per la cura dei nostri pazienti e conferma il nostro impegno e la fiducia nel progresso scientifico, nella pratica clinica e nell’innovazione tecnologica. In questo senso, sono esemplari progetti come il nuovo Parco Scientifico e Tecnologico (Gemelli Science and Technology Park, G-STeP), l’elevato numero di studi clinici in corso, l’espansione del nostro network di ricerca, gli accordi di collaborazione industriale e il successo dei nostri ricercatori nella vincita di bandi prestigiosi.

Questi elementi rendono il Policlinico Gemelli un punto di riferimento importante su territorio nazionale e internazionale” spiega il professor Giovanni Scambia, che viene riconfermato nella sua carica di Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per il triennio 2022-2024.