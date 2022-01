Amanda online con il nuovo album “Amati”

La cantautrice Amanda online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo album intitolaro “Amati”, scritto per chi fa del coraggio il suo punto di forza

“Amati.” è il primo Concept Album di Amanda. Scritto per chi fa del coraggio il suo punto di forza, contro ogni pregiudizio e violenza di genere questo disco ha un forte accento tematico dedicato all’emisfero femminile. Musica e Sociale si fondono: “La Donna nella società di oggi che si sveste da paure e pregiudizi”.

Link all’album – https://lnk.to/Amati

ARIA E’ un brano R&B-Pop che parla della Donna vista nella società di oggi, ancora satura di pregiudizi e schemi mentali che etichettano ogni cosa. E’ una protesta dell’artista che desidera mettere a fuoco in questo album il valore della Donna e il suo coraggio di spogliarsi da ogni paura e pregiudizio.

Link ascolto “Aria” – https://www.youtube.com/watch?v=wkWRTtYlWs0

A MANI NUDE E’ il brano focus dell’Album “Amati.” con sfumature Pop-Rock

L’Artista scrive questa canzone per ricordare tutte quelle cattiverie e quei pregiudizi che ha subito dalla gente nel corso della sua vita. Dedicato a tutti quelli che non hanno creduto in lei con ” A Mani Nude” si riscatta e si fa ascoltare in Radio.

Link ascolto “A mani nude” – https://www.youtube.com/watch?v=9NYdwI4Pctk

BIOGRAFIA

Amanda è una cantautrice italiana classe 1990 nata ad Aprilia (LT) che ama contaminare il suo lato Indie-Pop con diverse sfumature musicali: Blues, Soul, Rap, RnB, utilizzando la musica elettronica che fa da sfondo. Dall’età di 7 anni scrive i suoi testi e inizia a calcare i primi palchi verso i 13. L’esperienza live è stata di gran formazione per l’artista nel corso degli anni regalandole quel lato eclettico che la contraddistingue.

A gennaio 2020 presenta il suo primo album al produttore Andrea Madeccia, della Madhouse Recording Studio, che sposa da subito il progetto della cantautrice: scritto per chi fa del coraggio il suo punto di forza, contro ogni violenza e pregiudizio, questo disco ha un forte accento tematico dedicato all’emisfero femminile “La Donna nella società di oggi che si sveste da paure e pregiudizi”.

A Gennaio 2021 Amanda firma con l’etichetta discografica Leindiemusic per la distribuzione di Artist First, si apre così questo nuovo viaggio musicale con l’uscita del primo singolo “Parole al Vento”, brano pop-funk dedicato al padre dell’artista che è stato assente nella sua vita, poi “Luna d’argento”, un viaggio in Oriente dedicato al legame profondo che la cantautrice ha con sua madre. segue il terzo singolo “Sei tu”, un omaggio all’emisfero femminile che parla dell’accettazione di se stessi. Il 7 Ottobre esce “Polvere”, il quarto singolo del concept album di Amanda, un brano che parla di un amore tossico che finisce perchè svestirsi dalle proprie paure significa anche avere il coraggio di dire NO.