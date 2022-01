“Outcast – L’ultimo templare” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Outcast – L’ultimo templare”: un action avventuroso con Nicolas Cage e Hayden Christensen, ecco la trama

Venerdì 14 gennaio alle 21.20 Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) farà un salto indietro nel tempo e proporrà in prima serata l’action avventuroso “Outcast – L’ultimo templare”.

Nicolas Cage e Hayden Christensen vestono i panni di due ex cavalieri crociati divenuti avventurieri, sullo sfondo della Cina del XII secolo. Quando l’erede al trono imperiale cinese diventa bersaglio del disprezzato fratello maggiore, le uniche speranze di salvezza del giovane principe sono riposte nel riluttante e stremato guerriero crociato Arken e in Gallain, un leggendario crociato divenuto un bandito.