Mentor Match Award 2022 alla dottoressa Alessia Gimelli

Livornese, ricercatrice, cardiologa, medico nucleare: Alessia Gimelli, medico e ricercatore della Fondazione Monasterio, riceve il prestigioso riconoscimento internazionale “Mentor Match Award” dall’organizzazione “Women As One”.

“Women As One” è un’Organizzazione internazionale che, ogni anno, dà vita ad una competizione aperta a donne e medici di talento, provenienti da tutto il mondo.

Sono ben 25 i Paesi delle partecipanti all’edizione di quest’anno.

E, tra tutte queste, il premio è andato ad Alessia Gimelli, cardiologa e medico nucleare della Fondazione Monasterio.

Una ricercatrice che ha già all’attivo numerose pubblicazioni e riconoscimenti in Società scientifiche internazionali.

Il premio di oggi porta in dote anche un grant di 25.000,00 Euro, oltre a favorire ulteriori opportunità professionali di mentorship e di networking, per sviluppare i propri progetti. La Dottoressa Gimelli dovrà sviluppare con il compito di mentor un progetto educativo e di ricerca di 12 mesi.

Grande l’emozione e la soddisfazione della Dottoressa Gimelli per questo riconoscimento.

«Siamo estremamente orgogliosi della Dr.ssa Gimelli – afferma Marco Torre, Direttore Generale della Monasterio -: un medico-ricercatore di grande valore, ma prima ancora una Donna, una Madre, una Moglie che riesce, con incredibile bravura, a conciliare la vita privata con il lavoro. L’impegno e la determinazione della Dr.ssa Gimelli nel coniugare clinica, ricerca e formazione vengono oggi premiati da “Women As One”. Siamo convinti che Alessia saprà far emergere le sue competenze anche in questa nuova sfida e porterà, con merito, la bandiera della Monasterio e della Regione Toscana nel mondo».