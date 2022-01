Innovaway completa l’acquisizione della Business Unit di Olisistem Start

“Il completamento dell’acquisizione del ramo di azienda “Business Unit Banking & Insurance di Olisistem Start”, dichiara il CEO Antonio Giacomini, “costituisce per Innovaway un’ulteriore importantissima tappa nel nostro percorso di crescita, che stiamo portando avanti anche in termini di ottimizzazione della nostra capacità industriale di fornire servizi a valore aggiunto per supportare i nostri clienti nei progetti di Digital Transformation, nella consapevolezza di disporre di competenze e capacità professionali distintive. Al contempo, l’essere riusciti a chiudere un’operazione così complessa, non solo dal punto di vista tecnico, ci dà la consapevolezza di avere realizzato in Innovaway una realtà solida e affidabile che guarda con fiducia alle future sfide del mercato.”

I servizi di Innovaway spaziano da attività di supporto tecnologico e applicativo, ad attività di back office amministrativo a servizi tecnologici in ambiti complessi, alla gestione dei rapporti con i clienti e con le reti commerciali: un portafoglio di servizi ad ampio spettro da una struttura che ha maturato nel corso degli anni solide competenze sia in ambito bancario che assicurativo.

“Nonostante le criticità della pandemia Covid-19 e tutti gli impatti operativi, in questi due anni abbiamo lavorato con il Gruppo Intesa Sanpaolo per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi a livelli di eccellenza. Con il completamento dell’acquisizione”, dichiara il General Manager Antonio Burinato, “è il momento di consolidare ulteriormente la struttura all’interno di Innovaway. Vogliamo continuare a essere al fianco del Gruppo Intesa Sanpaolo e, allo stesso tempo, far crescere la nostra organizzazione per le sfide che ci attendono a partire dal 2022.