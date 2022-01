“In salvo!” inaugura il nuovo anno all’Altrove Teatro Studio

All’Altrove Teatro Studio, dal 14 al 16 gennaio, in scena “IN SALVO!” spettacolo diretto da Danny Lemmo e interpretato da Anika Schluderbacher e Marco Marconi

Inaugura il nuovo anno all’ Altrove Teatro Studio, dal 14 al 16 gennaio, IN SALVO! spettacolo diretto da Danny Lemmo e interpretato da Anika Schluderbacher e Marco Marconi.

Crudo, duro, così semplicemente folle da lasciare senza fiato. Non può accadere davvero come vivono e quello che lasciano intendere questi due fratelli, disagiati dal resto del mondo. Due fratelli, ma anche due amanti, una vita in grembo, l’agorafobia, i giochi incestuosi, i teneri riti di due soli al mondo mai cresciuti, le patologie fisiche e mentali.

Tutto ciò si accumula in un unico rifugio, questa casa che anche se in pieno degrado, li mette in salvo dal resto del mondo, dal giudizio che farebbe di loro e dalla condanna certa che li aspetterebbe fuori. Resta da capire fino a quando, in questo modo, saranno in salvo per davvero.

INFO:

Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia 53, Roma

Orari spettacoli ore 20, domenica ore 17

Prezzi biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro

Per informazioni e prenotazioni: telefono 3518700413, email [email protected]