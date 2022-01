I Blackstarz pubblicano il nuovo album omonimo

Disponibile online il primo album ufficiale dei Blackstarz, già anticipato nei mesi scorsi dai singoli “Dancing With The Fire” e “The Cure”

Esce “BLΛCKSTΛRZ”, il primo disco di inediti scritti e composti in inglese da Max Raymond e Andrea. L’album comprende 8 nuovi brani pop dal sound retrowave anni ‘80/’90.

“Wannabe Witchu” è l’unico pezzo proveniente dal repertorio originale composto tra il 2008 e il 2010. La canzone è uno scambio di sguardi in un club tra due persone che ancora non si conoscono e che fantasticano su una possibile relazione. Testo: Blackstarz – Arrangiamento: Andrea – Musica: Def Starz

“The Cure” parla della persona giusta che entra nella tua vita al momento giusto per colmare tutte le ansie e le paure accumulate in tanti anni, come se fosse una cura per l’anima. Testo: Blackstarz – Arrangiamento: Andrea – Musica: Sighost & JayWoodBeatz

“Dancing With The Fire” vede la collaborazione con il rapper americano dell’Iowa DubYou. Il testo parla del sapersi dare forza dopo un lungo periodo negativo usando la metafora della danza tra le fiamme; in cui ballare rappresenta la forza per abbattere gli ostacoli, mentre il fuoco è il simbolo delle negatività che ci scalfiscono ma non ci uccidono. Testo: Blackstarz – Arrangiamento: Andrea – Rap: DubYou – Musica: Sighost

“Another Chance” nel testo può identificarsi chiunque abbia dato una seconda occasione a qualcuno in qualsiasi tipo di relazione e a qualsiasi livello, per ritrovarsi più maturi e consapevoli, su quella strada dove ci si era lasciati tempo addietro. Testo: Max Raymond – Arrangiamento: Andrea – Musica: Sighost & Cobra

“Turn Me On” ha un mood estivo e una melodia molto orecchiabile. Parla di un benessere trovato col proprio partner, della tranquillità di una relazione stabile e duratura. Testo: Blackstarz – Arrangiamento: Andrea – Musica: Def Starz

“Through The Storm” tratta di quei momenti in cui ci si ritrova da soli a pensare al proprio futuro e a quale strada scegliere dopo tante insicurezze. Spesso le risposte si trovano sotto la pioggia. Testo: Max Raymond – Arrangiamento: Andrea – Musica: Mixtape Seoul

“Crystal Clear” parla di quando siamo talmente annebbiati che non riusciamo a trovare una soluzione definitiva ai nostri problemi e non ci accorgiamo che basta fermarsi, riordinare le idee e notare che la risposta era già davanti a noi chiara come il cristallo. Testo: Blackstarz – Arrangiamento: Andrea – Musica: Sighost & JayWoodBeatz

“It’s Over” racconta le fasi finali di un rapporto in cui l’ex torna per provare a recuperare la relazione, ma senza futuro visto il comportamento che ha avuto. è il brano più r&b del disco e contiene la collaborazione con il rapper texano TiCO. Testo: Blackstarz – Arrangiamento: Andrea – Rap: TiCO – Musica: Doctor D

L’album è disponibile in tutti i digital stores, in vinile e cd sullo store ufficiale.

SOCIAL

https://linktr.ee/blackstarz