Gli Psicologi dal vivo a Napoli il 14 Luglio 2022

Quest’estate Lil Kaneki e Drast tornano dal vivo a Napoli il 14 Luglio 2022: il concerto de Gli Psicologi è in programma all’Arena Flegrea

Gli Psicologi tornano dal vivo a giugno 2022: dieci appuntamenti che saranno l’occasione per Lil Kaneki e Drast di portare in giro per la penisola i loro inni generazionali durante tutta la stagione estiva. Tra questi ci sarà anche un attesissimo concerto all’Arena Flegrea di Napoli in collaborazione con D’Alessandro e Galli.

Gli Psicologi sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Esponenti della generazione “post millennials”, raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. La somma delle prime canzoni sfocia nel doppio CD 2001 + 1002 uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi. Dopo un tour invernale nei principali locali della penisola pubblicano Millenium Bug, disco d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti in Italia e rimane stabile nella top 100 della classifica Fimi/Gfk. Prodotto da Drast e Winniedeputa, all’interno spaziano le collaborazioni con Tredici Pietro, Fuera, Madame e Ariete nella traccia “Tatuaggi” (disco di platino) contenuta nel repack Millennium Bug X.