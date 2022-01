“Fireworking At St.Croix” dei Gazpacho in uscita per Kscope

Fireworking At St.Croix: la performance esclusiva dei Gazpacho in uscita per Kscope l’11 marzo 2022 in formato fisico

Come tutti i fan sanno bene, il tour dell’album “Fireworker” del 2020 dei Gazpacho è stato cancellato. Nonostante avessero un nuovo show già pronto e la prospettiva di intraprendere un lungo tour, la band ha dovuto modificare i suoi piani. L’idea di raggiungere i fan in tutto il mondo con un live stream ha convinto la band che ha scelto come scenario perfetto la propria sala prove nella suggestiva Fredrikstad in Norvegia.

Il video risultante è un viaggio lunatico nel mondo di “The Fireworker”, registrato il 25 ottobre 2020. Nessun trucco e nessun spettacolo luci. Niente, nemmeno il catering. Solo la pura interpretazione della loro musica con una sorpresa o due per coloro che conoscono la band da un po’ di tempo.

Ci spiega Thomas Andersen: “I Gazpacho sono sempre stati una ‘anti-band’, nel senso che cerchiamo sempre di fare le cose a modo nostro. Per questo motivo, abbiamo voluto un live stream ‘onesto’ eseguendolo esattamente come suoniamo quando registriamo o proviamo nella nostra sala prove”.

Lo stream originale è stato completamente rieditato ed espanso con 30 minuti di materiale aggiuntivo non incluso nella trasmissione originale, il tutto remixato nello splendido suono surround 5.1. L’edizione Blu-Ray contiene anche 2,5 ore di materiale bonus tra cui video promozionali, interviste e un concerto bonus girato nell’ultima data del Soyuz Tour nel 2019.

La band è ora di nuovo on the road, ma queste registrazioni offrono una versione imperdibile del repertorio della band.

Fireworking At St Croix uscirà per Kscope l’11 marzo 2022, in formati multipli già disponibili per il pre-ordine.

Deluxe 4-disc hardback book edition – L’intero show su doppio CD, Blu-Ray e DVD e un libro di 48 pagine che include ampie note di copertina sul concept di Fireworker e la storia dei Gazpacho, incluse foto inedite e artwork alternativi.

Blu Ray – Presenta il girato originale ri-editato e ampliato con 30 minuti di materiale aggiuntivo non incluso nella trasmissione originale, il tutto remixato nello splendido suono surround 5.1. Più 2,5 ore di materiale bonus tra cui video promozionali, interviste e un concerto bonus girato nell’ultima data del Soyuz Tour nel 2011

Lo show sarà disponibile in formato audio su CD, doppio LP e come album digitale.

GAZPACHO LIVE

I Gazpacho sarà nuovamente in tour nell’aprile del 2022 con i Pure Reason Revolution, queste le date:

Venerdì 8 aprile – Club Cann (Stoccarda)

Sabato 9 aprile – Colos-Saal (Aschaffenburg)

Domenica 10 aprile – Columbia Theater (Berlino)

Lunedì 11 aprile – Die Kantine (Colonia)

Mercoledì 13 aprile – Mezz (Breda)

Giovedì 14 aprile – Hedon (Zwolle)

Sabato 16 aprile – Petit Bain (Parigi)

Domenica 17 aprile – EartH Theatre (Londra)