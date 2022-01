FCP-Assointernet: cresce ancora la pubblicità online

I nuovi dati dell’Osservatorio FCP-Assointernet certificano un trend positivo anche novembre 2021 per la pubblicità su Internet

Trend positivo anche novembre per la pubblicità su internet. L’adv online totalizza, infatti, anche nel nono mese dell’anno, una crescita del 5,6% che contribuisce a un significativo incremento (+19,6%) nel periodo cumulato gennaio-novembre 2021.

Secondo l’ultimo report dell’Osservatorio Fcp-Assointernet, negli 11 mesi ricavi pubblicitari in crescita del 15% rispetto al 2019.

I device

Le analisi in termini di device evidenziano a novembre 2021 una crescita piuttosto equilibrata: la voce “Desktop/Tablet” al +5,6% e quella relativa agli smartphone al +5,7%.

Particolarmente rilevante l’incremento della fruizione dei contenuti pubblicitari tramite “App” (+25,2%) che si conferma prevalente rispetto alla crescita della modalità “Browsing” (+4,5%).

Settori merceologici

Anche questa analisi risulta essere particolarmente in linea con quella del mese precedente.

“Con una crescita molto vicina al 20%”, commenta il Presidente Fcp-Assointernet Giorgio Galantis, “i fatturati del periodo gennaio-novembre sanciscono la dinamicità del comparto e la solidità del trend, che a partire dal mese di marzo ha evidenziato una forte continuità di andamento. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, i dati assumono un valore ancora più significativo se li valutiamo in riferimento all’anno 2019 – periodo non influenzato dall’emergenza epidemiologica del 2020 – rispetto al quale si evidenzia un ragguardevole +15% di crescita”.