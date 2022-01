El V duetta con Awa Fall in “Di ponti e di mondi”

Disponibile in rotazione radiofonica “DI PONTI E DI MONDI”, brano di El V feat. AWA FALL estratto dall’EP “FIGLI INVISIBILI” (PMS Studio)

Un viaggio collettivo, un percorso intimo, e un invito a superare insieme il pregiudizio e il timore nei confronti di chi non ha la tua stessa provenienza: questo è il cuore pulsante di “DI PONTI E DI MONDI”, brano frutto della collaborazione tra EL V e AWA FALL, una delle voci afrodiscendenti più interessanti del mondo reggae/soul europeo. Il risultato è un pezzo r’n’b contemporaneo, profondo e notturno che fa parte dell’EP “FIGLI INVISIBILI”, progetto vincitore del concorso di “Bologna City Of Music Unesco” e un’iniziativa musicale nata dalla mente dello stesso El V, che ne è ideatore e direttore artistico. La realizzazione dell’EP è stata interamente affidata ad interpreti afro-italiani, chiamati a confrontarsi con le produzioni di artisti come Dj Jad e Ice One, tra gli altri. E’ la prima volta che in Italia esce un EP che coinvolge i nuovi volti della musica italiana al fine di sottolineare la necessità di inclusione.

Con la produzione e la promozione di EFFERRE LIVE, il videoclip ufficiale di “Di ponti e di Mondi”, diretto da Davide Cocchi (Neffa, Skin e tanti altri), alterna scene che ritraggono i musicisti e gli interpreti del pezzo ad altre che vedono Awa Fall fiera e sorridente alla guida di un’automobile, il tutto avvolto dallo sfondo suggestivo di una città in piena notte.

Biografia

Con oltre 30 anni di attività, centinaia di concerti, collaborazioni illustri anche internazionali, come TONINO CAROTONE e SERGENT GARCIA, e grandi progetti di impegno per la cooperazione sociale, EL V e la sua band THE GARDENHOUSE, sono una delle realtà più concrete del panorama musicale italiano. Da diversi anni i brani di questa band vengono trasmessi dalle radio e suonati dai djs di Argentina, Messico, Colombia, Spagna, Belgio, Germania, Giappone and more!! Marco Vecchi aka EL V, è un dj, conduttore televisivo e radiofonico, un entertainer e un grande appassionato e profondo conoscitore della cultura black e della musica afroamericana. La carica live è sicuramente la peculiarità di EL V: questo artista, infatti, unisce un racconto fatto di contenuti importanti, trattati con la leggerezza di un sorriso, a una energia travolgente. Le sue performances riescono a coinvolgere in ogni ambientazione, dal club alla spiaggia, dalla festa di piazza al festival internazionale. Nel 2021 El V lavora alla realizzazione dell’EP “Figli Invisibili”, iniziativa musicale di cui è ideatore e direttore artistico e progetto vincitore del concorso di “Bologna City Of Music Unesco”. El V scrive e pubblica in collaborazione con Awa Fall “Di Ponti e Di Mondi”, brano estratto dall’EP disponibile in digitale.