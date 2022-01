Dal G6 della Ricerca un documento sulla pandemia

Dal G6 della ricerca un paper sulla “lezione” del Covid-19 e le pandemie del futuro: il problema deve essere affrontato secondo un approccio globale

Il G6 della ricerca, che riunisce importanti organizzazioni della ricerca europee quali Cnrs, Csic, Cnr, Helmholtz Association, Leibniz Association e Max Planck Society, ha rilasciato un paper che traccia un bilancio su ciò che abbiamo appreso dalla pandemia e su come potremo fronteggiare eventuali future emergenze sanitarie. Al documento hanno contribuito 12 studiosi tra cui Daniela Corda (direttore Cnr-Dsb) e Giovanni Maga (direttore Cnr-Igm).

In sintesi, il paper mette in luce l’importanza di affrontare il problema secondo un approccio globale: sebbene molta strada sia ancora da fare sul fronte della preparazione e resilienza a eventi catastrofici, la pandemia da Covid ha dimostrato che la soluzione non può essere demandata ai singoli Paesi o regioni colpite, in particolare per quanto riguarda l’adozione di decisioni per la società e il bagaglio di competenze e conoscenze scientifiche adeguate.

In vista di possibili nuove situazioni pandemiche, il documento traccia, inoltre, alcune “lezioni” che potranno essere messe in atto, a fronte dell’esperienza Covid.

