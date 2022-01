Cheratosi attinica: trattamento fotodinamico e acido aminolevulinico efficaci

Cheratosi attinica: trattamento fotodinamico e acido aminolevulinico al 20% combinati sono efficaci e ben tollerati

Per il trattamento della cheratosi attinica, la terapia di combinazione con il trattamento fotodinamico e una soluzione di acido aminolevulinico al 20% ha mostrato buoni risultati con minimi effetti collaterali, come evidenziato dagli esiti di una metanalisi pubblicata sul Journal of Drugs in Dermatology.

«Le cheratosi attiniche sono lesioni epidermiche displasiche conseguenti all’esposizione prolungata alle radiazioni solari e possono evolvere in un tumore della pelle non melanoma, in particolare il carcinoma a cellule squamose» hanno scritto i due autori della review, Joseph Gorelick del California Skin Institute di San Jose e Scott Freeman di Advanced Dermatology a St. Petersburg, Florida. Sono una manifestazione dell’anormale proliferazione e differenziazione dei cheratinociti. In alcuni casi la condizione può risolversi spontaneamente o rimanere stabile senza diventare maligna.

La prevalenza varia dal 6 al 60% e sembra essere in aumento. I fattori che ne aumentano il rischio includono età, fototipo della pelle, stile di vita e occupazione (come lavorare all’aperto), posizione geografica, storia di cancro della pelle e stato di immunodepressione. Lo sviluppo della condizione è più probabile nei pazienti con un fototipo che si ustiona facilmente (fototipo I).

Alcune cheratosi attiniche sono associate a sensazioni di prurito o dolore, ma generalmente sono asintomatiche. I pazienti spesso descrivono le lesioni come chiazze ruvide simili a carta vetrata. Vengono classificate utilizzando una scala a 3 punti: le lesioni di grado 1 sono visibili e palpabili, le lesioni di grado 2 sono generalmente rosse e squamose e le lesioni di grado 3 sono ipercheratosiche e più spesse, talvolta difficili da distinguere dal carcinoma a cellule squamose.

Metanalisi sulla terapia combinate

Tra i vari trattamenti disponibili per la malattia c’è la terapia di combinazione, che comprende il trattamento fotodinamico e l’agente sensibilizzante acido aminolevulinico soluzione al 20% (ALA-PDT). Nell’attuale metanalisi i due autori hanno riesaminato i dati degli studi clinici relativi a questa combinazione, in particolare nei pazienti con coinvolgimento di viso, cuoio capelluto e arti superiori.

Gli studi clinici che studiano l’efficacia e la sicurezza di ALA-PDT hanno mostrato risultati sovrapponibili ad altre opzioni terapeutiche per la cheratosi attinica anche se le varie linee guida per il trattamento di questa condizione danno raccomandazioni discordanti sulla terapia. Ad esempio, le linee guida britanniche suggeriscono che il trattamento della condizione potrebbe non essere assolutamente necessario, mentre quelle canadesi sostengono il trattamento.

Terapia combinata efficace e ben tollerata a lungo termine

I dati hanno dimostrato che ALA-PDT può funzionare meglio di alcune opzioni terapeutiche ed è superiore al placebo, è generalmente ben tollerata e ha un profilo di sicurezza a lungo termine molto buono. Questa terapia viene raccomandata per i pazienti con più aree corporee colpite dalla malattia ed è associata a risultati estetici migliori rispetto alla crioterapia.

Uno studio ha mostrato che la combinazione ha prodotto un tasso di risposta completa del 66%, rispetto all’11% con il solo veicolo. Nei pazienti ad alto rischio, ALA-PDT è stato associato a un tasso di risposta completa del 36% e del 37,5%, rispetto a solo il 18,9% con il veicolo.

I ricercatori hanno fatto presente che informare i pazienti in modo approfondito sul profilo rischio-beneficio della combinazione ALA-PDT è una componente necessaria dell’approccio terapeutico. La formazione dovrebbe includere informazioni sul trattamento, sull’importanza dell’aderenza alla terapia, sulla gestione delle reazioni cutanee locali e sui sintomi che richiedono un intervento continuativo.

Bibliografia

Gorelick J, Freeman S. Aminolevulinic Acid 20% Solution Combined With Photodynamic Therapy for Treatment of Actinic Keratoses: A Review. J Drugs Dermatol. 2021 Nov 1;20(11):1239-1244.

Leggi