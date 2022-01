Angelo Bettati in radio con il singolo “Come prima”

Fuori il nuovo singolo di Angelo Bettati con Paolo Di Lello, traccia che farà parte dell’ Album Bidèl previsto all’ inizio del prossimo anno

Esce COME PRIMA, il nuovo singolo di Bettati Angelo con Di Lello Paolo, traccia che farà parte dell’ Album Bidèl previsto all’ inizio del prossimo anno.La canzone tratta di una vera relazione tra un ragazzo e una ragazza che si sono conosciuti in vacanza.Essi però vivono in stati diversi, per cui, nonostante il forte legame che li lega, la vita fa seguire loro strade differenti che non li fa più incontrare.A distanza di anni si risentono ma ormai è troppo tardi per un auspicato ritorno insieme …Il titolo vuole sottolineare un ipotetico ricongiungimento e una sintonia d’ Amore che magari ancora vibra nei loro cuori … Chissà !!

Questo singolo segue l’uscita del brano “Io ti seguirò”, pubblicato il 10 Dicembre.

ASCOLTA

https://spoti.fi/3DXRGaV

Lyric VIDEO

https://youtu.be/JF-2liMDzJA

BIOGRAFIA

Angelo Bettati ha studiato a Parma conservatorio da privatista col maestro di chitarra classica Renzo Cabassi accompagnando lo studio dello strumento con anni di solfeggio.

Dopo aver fatto il corso da compositore melodista, trasferitosi a Milano ha iniziato lo studio di pianoforte, canto, violino e flauto traverso.

Dopo anni passati a suonare cover con la band “I Deka”, dal 2016 ha iniziato il cammino cantautorale, scrivendo e musicando canzoni ispirate al più nobile dei sentimenti: L’ Amore!!

Frequentati corsi di scrittura creativa, Angelo Bettati ha partecipato anche a concorsi di poesia ricevendo la menzione speciale al Premio “Violetta di Soragna”.