Space-Star è la nuova scarpa unisex di Golden Goose

Space-Star, la nuova scarpa unisex di Golden Goose, è disponibile anche nella versione sabot, adatta sia per uso outdoor sia indoor

Golden Goose aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia e lancia una scarpa dal concept unico e innovativo. Caratterizzata da un design inedito, Space-Star è una scarpa unisex, pensata per chi non ha paura di osare ed esprimere il suo animo più audace.

Grazie alla suola extra-cushion e a una suoletta interna in memory foam, Space-Star garantisce un estremo senso di leggerezza, consentendo a chi la indossa di evadere dalla vita quotidiana per trovare il proprio Spazio.

Foderato in morbido shearling, questo nuovo design è disponibile in un’ampia gamma di materiali: dal camoscio al nylon, dal cavallino animalier al glitter. Con l’iconica stella Golden sui lati, ogni scarpa è caratterizzata dalla firma lived-in del brand, che la rende immediatamente riconoscibile e unica.

Space-Star è disponibile anche nella versione sabot, adatta sia per uso outdoor sia indoor. Il lancio ufficiale è previsto per oggi, 13 gennaio 2022, su goldengoose.com e in store selezionati, che celebreranno il lancio attraverso installazioni immersive.