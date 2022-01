Previsioni meteo 13 gennaio 2022: alta pressione sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 13 gennaio 2022: fase di tempo stabile su tutta la Penisola grazie a una rimonta anticiclonica

Un vasto campo di alta pressione dalle Isole Britanniche si sta spostando in queste verso l’Europa Centrale e poi sul Mediterraneo portando condizioni meteo più stabili su tutta la nostra Penisola. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, ha inizio dunque una fase di tempo stabile che caratterizzerà anche la giornata di oggi: avremo cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Anche le temperature oggi e domani subiranno un rialzo fino a 2-4 gradi sopra media al Nord, mentre resteranno poco al di sotto al Sud Italia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino a domenica non sono attese variazioni di rilievo. Il tempo risulterà stabile e soleggiato su tutta l’Italia con l’anticiclone che terrà lontane le perturbazioni. Gli ultimi aggiornamenti, dunque, confermano condizioni di stabilità anche nel terzo weekend di gennaio e nei giorni a seguire.

Intanto per oggi, giovedì 13 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con assenza di nuvolosità.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine sulle coste e sui settori interni, sole prevalente anche al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni sui settori peninsulari, isolate piogge a sud della Sardegna e qualche addensamento sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli irregolarmente nuvolosi sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale. Migliora in serata con tempo con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, possibili innocui addensamenti sui settori meridionali della regione; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in calo, in lieve rialzo sulle Isole Maggiori. Massime stabili o in rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.