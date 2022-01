Per la prima volta in Italia il musical rock THE TOXIC AVENGER con la regia di Nicholas Musicco in scena dal 13 al 16 gennaio al Teatro Lo Spazio di Roma

Tratto dal film cult di Lloyd Kaufman del 1984 e vincitore dell’Outer Critics Circle Award per il miglior musical off-Broadway, The Toxic Avenger è un’affascinante storia d’amore tra una ragazza non vedente di nome Sarah e Melvin, un ragazzo nerd che vorrebbe fare di tutto per salvare la sua città dall’inquinamento e dalla corruzione dilagante.

Questo musical rock, divertente e irriverente, riprende l’opera di Kaufman, arrivata sul palco grazie ai testi di Joe Di Pietro e la musica di David Bryan, e ora finalmente in Italia grazie alla compagnia Corepix Italia, che dal 13 al 16 gennaio, trascinerà il pubblico del Teatro “Lo Spazio” di Roma in un vortice di risate. Un musical ironico, potente e disarmante, invita il pubblico a riflettere sull’urgenza delle tematiche ambientali.

Toxie è una creatura mutante che si propone di salvare il mondo dal riscaldamento globale mentre cerca di conquistare il cuore della sua amata Sarah, ma a inseguirlo è il malvagio sindaco della città di Traumaville che farà di tutto per sbarazzarsi di lui.

La versione Italiana è stata curata da Nicholas Musicco e Michelangelo Nari in scena un gruppo di artisti poliedrici: Michelangelo Nari, Angela Pascucci, Eleonora Segaluscio, Matteo Di Lillo, Federico Della Sala. Come ogni musical che si rispetti non mancherà la musica dal vivo grazie alla band formata da Fulvio Epifani alle tastiere, alla batteria Claudio Darrigo, alla chitarra Federico Murgia e Aurelio Tarabella al basso. Sarà affidato anche ai musicisti il compito di raggiungere i cuori meno sensibili al cambiamento climatico.

INFO:

THE TOXIC AVENGER

Dal 13 al 16 gennaio ore 21; domenica ore 17

Biglietti: 15 euro – ridotto: 12 euro

(bar aperto per aperitivo dalle 19.00)

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

informazioni e prenotazioni

339 775 9351 / 06 77204149

[email protected]