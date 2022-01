Nuove date per il “Fallirò Tour” di gIANMARIA

Musica: si aggiungono nuove date al Fallirò Tour di gIANMARIA che partirà il 25 febbraio 2022 da Treviso, con il New Age Club già sold out

gIANMARIA è inarrestabile: Treviso e Torino registrano il tutto esaurito in 24h, anche Roma è sold out e si raddoppia, a grandissima richiesta Milano si sposta in una venue più grande e si aggiungono nuove date!

*FALLIRÒ TOUR⠀

25 FEBBRAIO – NEW AGE CLUB – TREVISO *sold out

27 FEBBRAIO – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO *sold out

1 MARZO – MAGAZZINI GENERALI – MILANO *nuova venue

3 MARZO – LARGO VENUE – ROMA *sold out

4 MARZO – LARGO VENUE – ROMA *nuova data

6 MARZO – LINK – BOLOGNA *nuova data

7 MARZO – VIPER – FIRENZE *nuova data

10 MARZO – DUEL CLUB – NAPOLI *nuova data

11 MARZO – DEMODÈ CLUB – BARI *nuova data

I biglietti già acquistati per la Santeria Toscana 31 sono validi per il concerto ai Magazzini Generali.