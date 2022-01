La vita di Elisabetta di Baviera su Rai Storia: ecco chi era Sissi

Sissi: vita e morte di un’imperatrice. La vera storia di Elisabetta di Baviera in prima serata su Rai Storia

Dal matrimonio a Vienna con l’imperatore Franz Joseph fino alla drammatica morte del 1898 a Ginevra per mano di un anarchico italiano. La vita dell’affascinante e controversa imperatrice d’Austria, Elisabetta di Baviera, conosciuta come Sissi, è al centro del doc “Sissi: vita e morte di un’imperatrice” in onda giovedì 13 gennaio alle 22.10 su Rai Storia, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero. Insofferente alle costrizioni dell’etichetta di corte e non soddisfatta della sua vita, Sissi inizia a viaggiare alla ricerca di una felicità e una stabilità interiore che è destinata a non possedere. La Grecia diventa per l’imperatrice patria spirituale e fonte di ispirazione tanto che, con l’aiuto del console Watzberg, fa costruire una splendida residenza nell’isola di Corfù, l’Achilleion.