Un fumetto dell’INFN spiega i Raggi X ai bambini

INFN Kids ha realizzato in collaborazione con Hamamatsu Photonics Italia un nuovo fumetto in cui i protagonisti Leo e Alice scoprono i Raggi X e le radiografie

Bambini, genitori e insegnanti, siete pronti a scoprire insieme la fisica dei raggi X? Il progetto INFN Kids ha realizzato in collaborazione con Hamamatsu Photonics Italia un nuovo fumetto in due episodi in cui i protagonisti Leo e Alice scoprono i Raggi X e le radiografie: Leo, Alice e l’avventura a Raggi X.

Lo fanno insieme a “Photon Boy”, personaggio che arriva dal Giappone e li aiuterà nella costruzione di una macchina per fare le radiografie.

Il fumetto, rivolto alle scuole, ai genitori e a tutte le realtà che si occupano di didattica per bambini e bambine dai 6 agli 8 anni, è stato scritto in italiano e tradotto sia in inglese sia in giapponese grazie alla collaborazione di INFN Kids e Hamamatsu Italia.

Hamamatsu Photonics Italia è la filiale diretta della casa madre Giapponese Hamamatsu Photonics KK, che da oltre 60 anni è leader nel mercato nella fotonica. Nel 2021 ricorre il trentennale della fondazione della filiale italiana e, per celebrare questo anniversario, si è voluto rivolgere un messaggio alle nuove generazioni per mostrare le opportunità ed i miglioramenti della qualità della vita che la fotonica può offrire.

INFN Kids è un progetto dell’INFN dedicato a bambini e bambine, ai loro genitori e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado. Durante tutto l’anno, INFN Kids propone, sul sito e sui canali Facebook e YouTube del progetto, materiali, giochi e attività adatte ai bambini e alle bambine che vogliono scoprire di più sulla scienza. Tra questi materiali ci sono audiolibri, video e fumetti per esplorare i fenomeni della fisica. Durante il 2021 sono stati sviluppati anche una serie di laboratori interattivi online, proposti anche durante i festival della scienza di Bergamo, Genova e Roma.