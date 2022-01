Su Rai Movie “Mio fratello rincorre i dinosauri”: la trama

Il film “Mio fratello rincorre i dinosauri” con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese in onda in prima serata su Rai Movie: la trama

La storia del rapporto tra due fratelli tratta da un libro di successo. Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) mercoledì 12 gennaio in prima serata, intorno alle 21.10, trasmetterà “Mio fratello rincorre i dinosauri”, un film diretto da Stefano Cipani e tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol. Jack ha sempre desiderato un fratello maschio con cui giocare e quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che suo fratello è un bambino “speciale”.

Da quel momento, nel suo immaginario, Gio diventa un supereroe, dotato di poteri incredibili, come un personaggio dei fumetti. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratellino ha la sindrome di Down e per lui diventa un segreto da non svelare. Nel cast, oltre ai protagonisti Francesco Gheghi e Lorenzo Sisto, troviamo Alessandro Gassman e Isabella Ragonese nei panni dei genitori.

Due interpretazioni magistrali, un padre e una madre a capo di una famiglia eccentrica in cui le favole spiegano il mondo e l’amore si tocca con mano. Il film ha vinto un David Giovani ai David di Donatello 2020 e un European Film Academy Young Audience Award agli European Film Awards 2020. A seguire “MovieMag”, torna con una nuova puntata il magazine di informazione cinematografica di Rai Movie condotto da Alberto Farina.