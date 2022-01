Spiga 26 accoglie anche il marchio Sergio Rossi

Arrivano anche le scarpe Sergio Rossi: Spiga 26 si conferma una destinazione tra i brand di prestigio che ricercano flessibilità negli spazi e un’esperienza immersiva nel prodotto

Spiga 26, il nuovo hub creativo nell’ambito del quale Hines, player a livello globale attivo nel real estate, ricopre il ruolo di investitore e development manager, si appresta ad accogliere come tenant, un nuovo brand di eccellenza: Sergio Rossi iconico marchio di calzature femminili, sinonimo di Made in Italy, femminilità ed eleganza. Dopo l’annuncio dell’ingresso di Moschino come primo tenant, Palazzo Pertusati di Via della Spiga si riconferma location ideale per un’innovativa customer experience nel cuore della Quadrilatero milanese, all’insegna della contaminazione tra moda, design, cultura e lifestyle.

A partire dalla primavera 2022, circa 200 metri quadrati dell’immobile Spiga 26 ospiteranno le diverse collezioni dell’iconico brand italiano. Sergio Rossi avrà a disposizione due piani su cui sviluppare il proprio negozio e due vetrine che incorniceranno l’ingresso allo store sulla via del Quadrilatero. L’affaccio sulla corte interna, attraverso una vetrata che riveste l’intera parete sul retro, regala un’elevata luminosità che amplia gli spazi grazie a suggestivi giochi di luci.

Il progetto di riqualificazione del Palazzo ha l’obiettivo di conservare il valore storico dell’immobile, introducendo però elementi innovativi, trasformandolo nel nuovo distretto creativo milanese. Allo stesso modo, in termini di innovazione, Sergio Rossi intende far convivere all’interno del suo flagship store servizi digitali per rispondere alle attuali evoluzioni del mondo retail, riconfigurato secondo le nuove abitudini di shopping omnichannel con possibilità di massima personalizzazione.

L’immobile di via della Spiga 26, in cui Hines ha investito in joint venture con uno dei principali fondi pensione olandesi nel 2019, attraverso un fondo immobiliare gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A., è stato oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione, che si concluderà entro la primavera del 2022, sulla base di un progetto curato da Scandurra Studio Architettura e SCE Project, con un focus sullo sviluppo degli spazi interni

L’edificio si estende su oltre 13.000 metri quadrati sviluppati su tre livelli con uso misto e una corte interna verde di 180 metri quadrati. In particolare, lo spazio di 3.000 metri quadrati sviluppato su tre livelli sarà dedicato a un nuovo concetto di retail high-street, mentre i piani superiori saranno convertiti in esclusivi e innovativi spazi per uffici, in linea con i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con l’obiettivo di ottenere la certificazione internazionale LEED Gold.

“Siamo molto orgogliosi dell’arrivo di Sergio Rossi in Spiga 26, che sposta il suo storico store da via Montenapoleone per riposizionarsi in uno spazio più ampio sempre nel cuore del Quadrilatero – ha affermato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. “La nuova shopping experience proposta dal brand si sposa perfettamente con l’identità dell’hub che si presenta come luogo esperienziale unico e “nuovo distretto della creatività” con diverse anime, dal fashion, al design, passando per la cultura, il food e il business. Il tutto si inserisce in un momento di evidente rinascita della via, che richiama sempre più visitatori attratti non solo dalle recenti aperture di boutique di lusso, ma anche da una serie di iniziative che contribuiscono alla continua attivazione culturale del luogo tra spazi privati e pubblici”.

“Sono felice di poter annunciare la prossima apertura del nuovo flagship store di Sergio Rossi in Spiga 26. Via della Spiga rappresenta infatti una delle vie più importanti della moda milanese e nella quale credo molto come sempre più importante shopping destination. Il nuovo store sarà espressione dei valori del Brand: se da una parte esalterà la femminilità e l’eleganza di Sergio Rossi dall’altra sarà un hub per ampliarne la visione e l’anima più immersiva e innovativa. Per Sergio Rossi quest’apertura rappresenta un nuovo e importante step nella sua storia che, come parte di Lanvin Group, sta consolidando importanti risultati di crescita e nuove aperture in tutto il mondo.” afferma Riccardo Sciutto CEO di Sergio Rossi

Advisor dell’operazione 18 Montenapoleone Retail Consultancy & Brokerage che, in collaborazione con GVA Redilco, si stanno occupando della commercializzazione degli spazi retail di Spiga 26.