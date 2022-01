“Mentire Mentire” è il nuovo brano di Merifiore”

Si intitola “Mentire Mentire” il nuovo singolo della cantautrice pugliese Merifiore: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Con “MENTIRE MENTIRE”, nuovo singolo fuori per Qui Base Luna / Freecom, la cantautrice salentina MERIFIORE chiude il cerchio delle “cattive abitudini” (titolo del penultimo singolo) e si lancia verso un 2022 esplosivo e ricco di novità.

Prodotto da Claudio Bruno, Gabriele Roia e Valerio Smordoni, il brano è il canto sfacciato di una sirena che induce in tentazione. È una canzone leggera, maliziosa, che strizza l’occhio a ciò che universalmente è considerato sbagliato, sconveniente: tradire. Ancora una volta l’approccio di Merifiore sacrifica il politically correct, in favore dell’apologia di (un’altra) cattiva abitudine.

“Questa è la prima canzone non autobiografica che scrivo, perché personalmente non ho mai tradito – commenta Merifiore – So tuttavia cosa si prova a essere traditi e forse è per questo che con ‘Mentire mentire’ mi sono voluta concedere il lusso di fare qualcosa di scorretto, immaginandomi nei panni di una seduttrice. È stato molto divertente.”

BIO

Vincitrice nazionale dell’Arezzo Wave 2014, MERIFIORE è una cantautrice pugliese che vanta numerose partecipazioni a festival nazionali e internazionali (Primo Maggio Taranto, Milano Film Festival, Sziget Festival Budapest, CMJ Music Marathon New York).

Nel 2016 si fa notare con il suo primo singolo “Tell me” pubblicato da Sugar Music e scelto da SKY Uno come sigla del programma TV #SocialFace. Nel 2019 la release di “Non hai mai visto un porno” (Ego Italy) dà il via a una tournée in giro per i maggiori festival italiani.

Negli anni l’artista consolida la sua esperienza dal vivo grazie a numerose aperture ai concerti di: Calibro35, Dente, Willy Peyote, Giuliano Palma, Cat Power, Beatrice Antolini.

Il 2020 si apre con il singolo “Senza più chiedere”, seguito da “Tickets”, primo esperimento musicale in Italia che intreccia inglese e cinese. La scrittura sempre più matura e tagliente di Merifiore la porta ad affacciarsi ad una nuova fase musicale dalle sonorità più rock. Il 2021 vede la pubblicazione di “Valentina” (Qui Base Luna, maggio 2021) che racconta con ironia l’esperienza di una convivenza difficile con una “coinquilina pazza” e di “Cattive abitudini” (Qui Base Luna, giugno 2021) che grida alla liberazione dagli strascichi del lockdown. Il 4 giugno è partito il “Cattive abitudini tour” che ha toccato le città di Bergamo, Brescia, Verona, Torino, Milano, Lecce, Taranto, Catanzaro, Cosenza.