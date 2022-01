Lecce4Kids: la App fa scoprire la città ai più piccoli

Realizzata dalla società Almaviva, la App Lecce4Kids e fornisce notizie interessanti sui monumenti e sulla storia della città

Si chiama Lecce4Kids ed è un’app dedicata ai piccoli residenti curiosi di scoprire i segreti della città e ai piccoli turisti in visita. Realizzata dalla società Almaviva, nell’ambito del progetto L’Acchiappalibri, la prima biblioteca di comunità kid-friendly del Comune di Lecce, si pone l’obiettivo di rafforzare l’identità della comunità partendo dai più giovani ed impegnandosi a diffondere – attraverso il gioco – notizie interessanti sui monumenti della città e la sua storia.

L’applicazione, disponibile sia su Play Store per i dispositivi con sistema operativo Android che su Apple Store per quelli con sistema operativo iOS, come spiega la Dire (www.dire.it) permetterà la fruizione innovativa della città di Lecce e dei suoi punti d’interesse, partecipando a una delle tre cacce al tesoro: “Alla scoperta della Magia” della durata stimata di 4 ore, con livello di difficoltà facile, “A caccia di avventure” della durata stimata di 6 ore, con livello di difficoltà difficile, e “Il valore dell’amicizia”, di durata stimata di un’ora e livello di difficoltà facile. Si parte così alla scoperta delle bellezze di Lecce, svelando la storia nascosta dietro le tappe di ogni itinerario da fare con la propria famiglia o i propri amici.