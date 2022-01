Le cose che non sapevi sulle slot machine online

Uno dei settori trainanti di internet è l’intrattenimento. Molte sono le persone che usano la rete per staccare dalla quotidianità’. Chi lo fa guardando video, chi con partite ai videogiochi, chi con altro. Tra questi ultimi non mancano gli amanti delle slot machine online. Questo oggi sono disponibili in una ampia varietà di temi e meccaniche di funzionamento. Le maggiori selezioni sono proposte proprio dai casinò non AAMS più famosi del web.

Se ti stai appassionando alle slot machine online ecco qualcosa che forse non sapevi ma che può essere molto utile.

Le persone preferiscono giocare alle slot online rispetto ad altri giochi di casinò online

Quando si tratta di giochi da casinò online, potresti pensare che le persone preferiscano giocare a poker o alla roulette piuttosto che alle slot online. Ma il fatto è che non è così. La verità è che più persone sono dipendenti dalle slot machine rispetto a qualsiasi altro gioco di casinò online. Questo può essere attribuito a diversi fattori, come gli allettanti ed enormi premi si possono ottenere dalle slot machine con jackpot.

A causa dell’enorme numero di persone che giocano alle video slot, potrebbe non sorprendere che questi giochi producano le entrate massime per un casinò. Diverse statistiche mostrano che nel complesso, i giochi di slot rappresentano l’85% del profitto realizzato dai casinò online.

Proprio per questo fattore le slot machine sono tra i giochi maggiormente lanciati sul mercato. Diverse sono le aziende e gli studi di programmazione specializzati nello sviluppo di nuove slot machine. Gli sviluppatori di questi giochi hanno team di creativi e grafici proprio per creare nuove e incredibili proposte.

Le slot machine online hanno diversi parametri

Gli sviluppatori di giochi integrano diverse metriche sui giochi di slot online che creano. Il tempo sul dispositivo è la metrica principale. Questa viene implementata per garantire che un giocatore si attenga al gioco per un certo periodo di tempo prima di vincere. Come risultato di questa metrica, gli operatori del casinò guadagnano di più poiché i giocatori rimangono più a lungo sulle slot machine.

Tuttavia, spesso accade che, come giocatore, non sei nemmeno consapevole di questo magnetismo della slot machine. Un’altra metrica che devi conoscere è il vantaggio della casa ovvero il guadagno percentuale del casinò.

Spesso la troverai indicata come RTP, Return To Player. Questa percentuale esprime la quantità di denaro che la slot restituisce, calcolato su un numero molto elevato di giri. Se una slot ha, per esempio, un RTP del 96,50% questo dice che la quota del casinò è del 3,5%.

Attenzione a non cadere nell’errore del principiante. La percentuale di RTP indica quanto la slot machine restituisce ai giocatori ma non come lo restituisce. L’andamento delle vincite non è lineare ma casuale. Inserire 100 euro in una slot a con RTP al 96,50% non vuol dire che se ne avranno 96,5 indietro. Si potrebbero perdere tutti oppure si potrebbe vincere una somma decisamente maggiore.

Le slot machine sono dei cosiddetti software RNG, generatori di numeri casuali. Purtroppo, non sarai in grado di calcolare le probabilità di vincita. Ogni slot machine ha una serie di combinazioni elevatissima. Prova moltiplicare il numero dei rulli, le righe, per i simboli per avere un’idea approssimativa. A questo devi aggiungere le combinazioni con i simboli jolly o altre meccaniche di gioco.

Ogni schermata con i simboli è una possibile combinazione. Ogni combinazione è quindi un numero. Il software RNG visualizza uno di questi numeri ogni volta che si preme il pulsante di spin. Dimentica quindi calcoli strani. Non puoi prevedere l’andamento di una slot o quando e quale sarà il prossimo colpo pagante. Invece è possibile è apprendere alcune tecniche e strategie che permettono di ottimizzare le vincite potenziali alle slot machine.

Tecniche per aumentare le possibilità di vincita alle slot machine

Se pensi che giocare alle slot online sia solo un gioco di fortuna, allora è meglio ripensarci. La verità è che ci sono diverse tecniche che puoi utilizzare per aumentare le tue possibilità di vincere. La maggior parte dei moderni giochi di slot online comportano la necessità per un giocatore di salire di livello nel gioco. In queste fasi bonus spesso vengono erogati dei giri gratuiti dopo aver raggiunto un certo livello o attivato una determinata funzione del gioco.

I giocatori di video slot più giovani apprezzano questo tipo di slot machine. Spesso preferite alle tradizionali con pochi rulli e senza particolari funzioni speciali. Le slot di ultima generazione hanno integrati dei veri e propri “giochi nel gioco”. In queste fasi le possibilità di vittoria sono davvero elevate.

Un buona tecnica è quindi quella di provare la slot in maniera gratuita, senza mettere dentro del denaro vero, prima di sfidarla sul serio. Questo fa sì di provare le eventuali fasi speciali che potrebbero attivarsi quando si sta giocando a soldi veri. Giocare a una slot che più o meno si conosce e si padroneggia è essenziale per evitare errori.

Se non ti senti a tuo agio con slot machine troppo articolate orientati su quelle più semplici. Una slot con meno rulli ed effetti speciali non vuol dire che paghi di meno di una più complicata. In linea generale orientati su delle slot che conosci, piuttosto che optare per giochi e te meno familiari.

Non perdere il controllo

Le slot sono delle macchinette infernali, non si può nascondere questa verità. Magnetiche e coinvolgenti, sono in grado di far perdere il controllo facilmente. Per questo motivo bisogna avere una certa disciplina e fare in modo di divertirsi ma senza esagerare.

Per esempio, va evitato di giocare alle slot sotto gli effetti dell’alcool. Essere sobri aiuta a mantenere il controllo. Il consiglio più importante di tutti è giocare solo con la quantità di denaro che puoi permetterti di perdere. Così facendo, vivrai un’esperienza di gioco appagante senza danneggiare il tuo portafogli.

Per concludere, i fatti sopra elencati sono solo alcune delle cose che potresti trovare sorprendenti sulle slot machine. Ci sono ancora molte altre cose sorprendenti e interessanti che potresti scoprire giocando online sui casinò non AAMS. Stai certo che questi fatti ti aiuteranno solo a trovare una strategia su come aumentare le probabilità a tuo favore.