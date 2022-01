Francesco Pederiva è il nuovo direttore del TIFPA

L’INFN ha eletto Francesco Pederiva nuovo direttore del TIFPA, il Trento Institute for Fundamental Physics and Application

Il Consiglio Direttivo dell’INFN ha eletto Francesco Pederiva direttore del TIFPA (Trento Institute for Fundamental Physics and Application), il Centro Nazionale dell’INFN costituito in collaborazione con l’Università di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e l’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento. Pederiva, che ha assunto l’incarico lo scorso 1° dicembre, succede a Giuseppe Battistoni alla guida del TIFPA.

“È con spirito di servizio che mi appresto ad affrontare questa sfida, ringraziando coloro che mi hanno preceduto, con un particolare pensiero allo scomparso Graziano Fortuna, che ci ha indicato fin dal principio la strada da seguire”, commenta Francesco Pederiva. “Il TIFPA ha il delicato compito di interfacciare il mondo della ricerca fondamentale, sia sperimentale sia teorica, che si svolge nell’INFN con gli aspetti legati all’evoluzione tecnologica e alle applicazioni nei settori in cui la città di Trento e il suo territorio presentano potenzialità uniche, soprattutto grazie alla presenza dei partner FBK, APSS e Università di Trento, in ambiti quali la sensoristica, le tecnologie legate allo spazio, le applicazioni in biologia e medicina, e di recente tutto il vasto settore delle scienze e tecnologie quantistiche e dell’intelligenza artificiale”, conclude Pederiva.

Francesco Pederiva si è laureato in fisica presso l’Università di Trento nel 1991, e ha conseguito il dottorato di ricerca in Teoria degli Stati Condensati alla SISSA di Trieste nel 1994, e quindi è stato post-doc al Computational Science and Engineering Group presso il Cornell Theory Center. È professore ordinario del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento dal 2020, dove insegna corsi di Fisica Nucleare e Subnucleare, Fisica Computazionale e Astrofisica Nucleare. È stato coordinatore del dottorato di ricerca in Fisica a Trento e coordinatore di Gruppo IV (Fisica Teorica) presso il centro INFN-TIFPA, oltre che responsabile nazionale dell’Iniziativa Specifica INFN “MONSTRE”. Gli interessi di ricerca principali sono nell’ambito della computazione quantistica applicata alla fisica nucleare, e in generale nella fisica computazionale dei sistemi quantistici a molti corpi. È autore di circa 130 lavori con referaggio.

Il TIFPA Trento Institute for Fundamental Physics and Application è il Centro Nazionale dell’INFN dedicato alla ricerca in fisica delle particelle e allo sviluppo di tecnologie d’avanguardia nei settori della sensoristica, della ricerca spaziale, del supercalcolo e della biomedicina. Si tratta di una realtà unica in Italia per la capacità di integrare ricerca di base, trasferimento tecnologico e innovazione. Con sede a Trento, il TIFPA nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Università di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e si avvale di infrastrutture quali il Centro Materiali e Microsistemi, il centro di fisica teorica ECT di FBK e il nuovo acceleratore per la protonterapia oncologica gestito da APSS che sta attualmente trattando pazienti, anche pediatrici, con grande successo.