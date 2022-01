Daniel Cosmic feat Bl4ir: fuori il nuovo singolo

Si intitola “Veré” il nuovo singolo di Daniel Cosmic: il brano che vede il featuring di Bl4ir è disponibile online sulle piattaforme digitali

“Verè” è il nuovo singolo di Daniel Cosmic e di Bl4ir. Un brano che fa tesoro di tutto il bagaglio musicale di Daniel Cosmic riuscendo a fondere il ritmo latino del reggaeton con il genere della musica Rap, grazie alla collaborazione di Bl4ir.

”Vere” non si distingue solo per il ritmo e per le belle sonorità coinvolgenti, ma anche per il testo nostalgico di una delusione d’amore che ha lasciato un segno incancellabile.

La strofa di Bl4ir enfatizza il contenuto del corpo della canzone inasprendo un rifiuto ad un possibile ritorno, cassando qualsiasi rapporto tossico che comporti a dei cambiamenti del proprio io.

Daniel Cosmic

Daniel Piccirillo, classe 2001, ha iniziato a scrivere i primi testi a 13 anni tra le mura della

sua cameretta. Il desiderio di far sentire la sua musica ad un pubblico più ampio lo porta ad esibirsi su palchi come quello di Tú sí que vales, catturando l’attenzione di Rudy Zerbi. Musicista e autore, scrive i suoi testi e suona la chitarra.

Nel 2018 conquista il banco all’interno della scuola di Amici di Maria de Filippi, diventando ben presto idolo di molte teenager. Insieme ad Astol ha dato vita al duo di successo Dastol. La sua carriera da solista lo porta a sviluppare un percorso Reggaeton e a pubblicare diversi singoli di successo come Ti ho sognato, Gonna e Poesia, con i quali colleziona decine di milioni tra streams e views sulle piattaforme digitali. Il suo profilo Instagram conta 200 mila follower ed è seguitassimo dagli ascoltatori dell’artista.