Can Yaman torna da Maria De Filippi: sarà ospite a “C’è posta per te”

A “C’è Posta per Te”, tra gli ospiti di sabato 15 gennaio confermato Can Yaman: appuntamento in prima serata su Canale 5

Dopo un iniziale cambio di programma, Can Yaman è l’ospite confermato della seconda puntata di C’è Posta per Te, in onda sabato 15 gennaio in prima serata su Canale 5. L’annuncio arriva direttamente dai profili social del programma attraverso il nuovo spot.

L’attore turco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), torna così per la terza volta nel programma di Maria de Filippi.