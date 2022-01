Savana Funk: fuori la ristampa di “Tindouf” in vinile arancione

I SAVANA FUNK lanciano un’esclusiva ristampa in vinile arancione del nuovo album “Tindouf”, pubblicato lo scorso giugno per Garrincha GoGo

Dopo un apprezzatissimo tutto esaurito nei negozi e in tour, per celebrare questo traguardo i SAVANA FUNK lanciano un’esclusiva ristampa in vinile arancione del nuovo album “Tindouf” – pubblicato lo scorso giugno per Garrincha GoGo – disponibile sul Bandcamp della band e al merch ai loro concerti.

Negli ultimi due mesi, il quartetto si è scaldato esibendosi sui palchi di due degli showcase più importanti d’Europa, in Macedonia al Pin Music Conference & Showcase di Skopje e in Estonia alla Tallinn Music Week. Ora sono pronti a ripartire per un nuovo attesissimo tour che prenderà il via il 22 gennaio a Ravenna e li vedrà impegnati per tutto il mese di febbraio. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per vedere ancora una volta in azione una delle live band più prolifiche ed accaparrarsi finalmente la preziosa nuova versione del loro ultimo album. Questi i primi appuntamenti confermati:

“TINDOUF TOUR 2022”

(Calendario in aggiornamento)

22/01 Bronson – RAVENNA

04/02 Pedro – PADOVA

5/02 – Capitol – PORDENONE

18/02 – Cinema Teatro Paradiso – FOLGARIA (TN)

11/02 Monk – ROMA

19/02 Tunnel – MILANO

25/02 Cap10100 – TORINO BIOGRAFIA Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera 2015 a Bologna, scatta immediata una rara sintonia umana e musicale. Immediatamente i tre decidono di formare una band e iniziano da subito a fare molto live, a sperimentare idee e a scrivere musica. Il primo album è un’ autoproduzione, “MUSICA ANALOGA” , ed esce a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza nel febbraio 2016. Disco quasi interamente scritto da Aldo, alcuni brani sono diventati dei piccoli classici nei live. Ospiti nell’album: Nicola Peruch, Massimo Zanotti, Max Castlunger, Danilo Mineo. Il 24 febbraio 2017 esce il secondo disco “SAVANA FUNK” (Brutture Moderne/ Audioglobe), sempre a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza, preceduto dal singolo omonimo il 21 gennaio.

L’album ottiene decine di recensioni sulle principali riviste e blog, non solo di settore. Scritto e concepito in trio, l’album testimonia il processo di maturazione della band bolognese. Ospiti nel disco: Piero Bittolo Bon, Kalifa Kone, Nicola Peruch, Danilo Mineo e Mecco Guidi. Ad inizio 2018 il trio prende definitivamente il nome SAVANA FUNK. Il 4 settembre 2018 è uscito il terzo album, “Bring in the New” (Brutture Moderne / Audioglobe), anticipato dal singolo “The walls of the shy” il 13 luglio. Si consolida la collaborazione con Nicola Peruch, presente fin dal primo album come musicista, qui, nel terzo disco, è anche co-produttore e co-autore. Nicola entra anche in pianta stabile nell’organico live dei SAVANA FUNK. La maggior interazione con Peruch espande le possibilità del gruppo, che si proietta verso nuove sonorità. A Bring in the New hanno partecipato anche Chris Costa, Don Antonio e Danilo Mineo. Il mastering è stato curato da Giovanni Versari. Questo terzo lavoro dei Savana Funk ottiene moltissime recensioni, ottimo il responso della critica e buona l’accoglienza del pubblico. La band continua in un’attività live instancabile, partecipando a decine di festival e rassegne. Il palco è la dimensione congeniale per apprezzare lo spirito del gruppo. Una commistione di musica africana, funk, blues, rock psichedelico, influenze jazzistiche e melodie forti caratterizza tutto il loro repertorio.

Nell’estate del 2019 i Savana Funk vengono invitati ad alcuni appuntamenti del Jova Beach Party, i concerti estivi di Jovanotti: suonano quindi davanti a decine di migliaia di persone, facendo anche delle lunghe jam session sul palco con Lorenzo. Durante i mesi invernali successivi vengono interpellati per due dirette televisive dal presentatore Diego Bianchi (Zoro) per fare da house band su Propaganda Live, programma in prima serata su La7 (canale 7). Il 12 giugno 2021 pubblicano il loro nuovo album “Tindouf” per Garrincha GoGo, sublabel della bolognese Garrincha Dischi dedicata alla world music, a cui fa seguito un lungo tour estivo curato da Antenna Music Factory.