I laboratori di Onde Alte accompagnano gli studenti nel futuro

Cosa faremo da grandi? I laboratori di Onde Alte per accompagnare gli studenti verso le sfide che il futuro presenterà loro nell’ambito del lavoro, ma non solo

In un futuro non troppo lontano, e per certi aspetti già in corso, sono molte le professioni che spariranno o evolveranno, sostituite da macchinari o integrate dall’evoluzione tecnologica, e altrettante quelle che nasceranno, sempre più “malleabili” e capaci di stare al passo con i cambiamenti del contesto in cui viviamo: secondo il World Economic Forum 2020, ora che stiamo entrando nella cosiddetta era delle competenze liquide, circa il 40% dei lavoratori dovranno impegnarsi in reskilling o upskilling, implementando un nuovo approccio alla crescita personale e una nuova prospettiva, in grado di affrontare sfide e problemi in ottica interdisciplinare.

“Questo infatti è un tempo complesso, dove le dinamiche sociali sono articolate, le disuguaglianze in aumento e le risorse in esaurimento” – dichiara Massimiliano Ventimiglia, CEO e Founder di Onde Alte – “Inutile dire che le nuove tecnologie sono ovunque, inevitabili e travolgenti, e il punto sta nel trasformarle in ordinarietà con consapevolezza ed etica, cercando equilibrio, perché gli effetti collaterali ci sono e sono tanti”.

Occorre quindi affrontare il futuro non solo in modo “smart” ma anche con saggezza, per questo la sostenibilità e l’innovazione sociale dovrebbero costituire i due pilastri fondamentali di un rinnovato approccio alle professioni (e non solo). Ed è proprio in questo scenario così articolato che si inserisce Onde Alte , società benefit e B Corp da sempre attiva nello sviluppo e implementazione di progetti che abbiano impatti benefici su comunità, ambiente e imprese. Importante, in particolare, è l’impegno di Onde Alte nei confronti dei più giovani, protagonisti di un periodo storico dall’innegabile complessità, colmo di sfide difficili, ma al contempo di grandi opportunità.

Onde Alte e il laboratorio per studenti delle superiori Cosa faremo da grandi? Il tuo futuro tra le opportunità possibili e ciò che ti piace davvero

Onde Alte, grazie all’Istituto Duni-Levi di Matera, ha organizzato una serie di laboratori in tre giornate rivolti a studenti e studentesse delle scuole superiori della Basilicata, durante i quali i giovani hanno avuto l’occasione di immergersi in una panoramica sui cambiamenti in atto nella società, come la crisi climatica, l’aumento della vita media, la globalizzazione e l’evoluzione scientifica e tecnologica. Fattori, questi, che incidono in modo decisivo sul mondo del lavoro, sulle nuove professioni e su quelle che non esisteranno più.

I risultati del laboratorio

Dall’esplorazione dello scenario nel quale ci si muove, e di quanto questo influirà sui contesti lavorativi del futuro, lo sguardo è poi stato messo su come inserirsi in questo universo sfaccettato: quali sono le competenze che saranno richieste, quali esperienze personali saranno di supporto e in che modo le passioni e i punti di valore di ogni persona potranno tornare utili nella costruzione del proprio percorso. Sapersi aggiornare costantemente, avere consapevolezza delle proprie abilità ma anche dei propri limiti e sviluppare un senso di responsabilità sono elementi fondamentali, infatti, per diventare protagonisti attivi del proprio futuro.

Una parte fondamentale del laboratorio è stata dedicata alla componente personale, alla conoscenza di sé e alla valorizzazione dei propri interessi, insieme all’identificazione delle proprie insicurezze e al nutrimento delle passioni di ciascuno. Ogni partecipante, accompagnato dal team di Onde Alte, ha preso parte ad attività di gruppo e personali per scoprire se stessi all’interno del proprio percorso di crescita.

Infine, tra le attività proposte, ci sono stati momenti in cui i partecipanti hanno osservato e riconosciuto ciò in cui sono più bravi: attività per riflettere sulle esperienze che hanno segnato e reso unico il percorso di ciascuno e occasioni per immaginare il futuro e il bagaglio di esperienze che contribuiranno a formare il proprio percorso professionale.

I principali insegnamenti e spunti emersi durante il laboratorio sono stati raccolti in un manifesto, che oltre ad essere una raccolta di preziose pillole rappresenta anche un “impegno” ad affrontare il proprio futuro con uno spirito aperto e saggio.

Edizioni passate e prossimi appuntamenti

L’ultima edizione del laboratorio, che si è tenuta in presenza in Basilicata dal 29 novembre al 1° dicembre 2021, ha coinvolto 30 studenti e studentesse delle classi quarte di scuole secondarie di secondo grado delle province di Matera e Potenza. La prossima edizione, sempre rivolta alle scuole della Basilicata, è invece prevista per il 2022.

I commenti di alcuni partecipanti all’edizione di novembre

“È stata un’esperienza bellissima, ne ho parlato con tutti! E la rifarei di nuovo; sono state giornate molto piene, ma nonostante questo non sono pesate, perché abbiamo fatto cose davvero interessanti e parlato di argomenti di cui, a scuola o in altri ambiti attorno a noi, non si discute spesso. Quest’esperienza è servita davvero tanto e sono felice di aver conosciuto persone come voi”. Letizia – 17 anni

“È stata un’esperienza fantastica sotto molteplici punti di vista. Tre giorni mi hanno davvero cambiato… Se potessi riviverla lo farei senza indugi!” Lorenzo – 17 anni

Onde Alte

Onde Alte, società benefit fondata nel 2018 certificata B Corp, è un laboratorio multidisciplinare di innovazione sociale che offre servizi di consulenza, formazione e open innovation ad aziende e sistema educativo, con l’obiettivo di alzare il livello di consapevolezza e di azione verso le tematiche sociali della cittadinanza attiva, del valore condiviso e del bene comune. Onde Alte combina in modo olistico competenze come business strategy, service design, creatività, ricerca e analisi dei dati, knowledge & learning design, software engineering per sviluppare progettualità innovative e d’impatto.

