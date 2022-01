Ermisio Mazzocchi presenta “Una vita per cambiare”

A Roma, per la rassegna “Fuori dal campo” di Cia, la presentazione del libro di Ermisio Mazzocchi “Una vita per cambiare” edito da Atlantide Editore

Torna in Cia la rassegna “Fuori dal campo” con la presentazione del libro di Ermisio Mazzocchi “Una vita per cambiare” edito da Atlantide Editore. Appuntamento a Roma, martedì 11 gennaio, alle ore 18, presso l’Auditorium “Giuseppe Avolio”, in via Mariano Fortuny 16.

Interverranno Dino Scanavino, presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani; Dacia Maraini, scrittrice (in collegamento da remoto); Fiorenza Taricone, docente Università di Cassino e Lazio Meridionale; Francesco Neri, giornalista Rai e scrittore. Mena Di Cicco, già docente nei Lincei, leggerà brani dal libro. A moderare i lavori il giornalista Dario Facci.

Ermisio Mazzocchi, laureato in Filosofia, è stato docente nei Licei, funzionario del Pci e presidente provinciale di Cia Frosinone. Attualmente è cultore presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l’insegnamento di Storia delle Dottrine politiche e di Storia della Comunicazione politica, nonché di Pensiero politico e questione femminile.

Saggista e autore di autorevoli ricerche di storia politica e sociale per Carocci, sperimenta con “Una vita per cambiare” una narrazione per lui in parte inedita. Quella che, infatti, propone è la storia d’amore tra due giovani, la crescita personale del protagonista e sullo sfondo importanti eventi e conflitti sociali che hanno caratterizzato la recente storia d’Italia. Un viaggio esistenziale, quello di Fulvio, il protagonista, e tante domande alle quali, nella vita di un essere umano, bisogna trovare delle risposte. Il respiro dell’attualità è, comunque, sempre sullo sfondo degli anni e spesso ingombrante.

Un percorso fisico e spirituale, dunque, quello che Ermisio Mazzocchi ha voluto raccontare sulle ali di una fantasia realista, come autore che non prescinde mai dall’impegno. Ne viene fuori una storia accattivante e avvolgente, densa di significati e significanti con i quali l’autore evidentemente si diverte. Una lettura che coinvolge molti strati della convivenza, da quella coniugale a quella amicale, dall’empatia allo scontro ideale.

