Covid: a marzo il vaccino Pfizer contro la variante Omicron

Covid, Pfizer annuncia: “A marzo pronto il vaccino contro la variante Omicron. Efficace anche contro altre varianti del Coronavirus”

Viene dagli Stati Uniti una buona notizia sul fronte della lotta al Covid-19, in particolare alla variante Omicron. L’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha infatti annunciato che un vaccino contro Omicron sarà pronto il prossimo mese di marzo e che l’azienda ha già iniziato a produrre le dosi. Ospite di ‘Squawk Box’, contenitore della Cnbc, Bourla ha spiegato che “il vaccino sarà efficace anche contro le altre varianti del coronavirus in circolazione“, aggiungendo che “non è ancora chiaro se sia necessario o meno un vaccino specifico per la variante Omicron, o come questo verrebbe utilizzato, ma presto avremo pronte le prime dosi poiché alcuni paesi vogliono il farmaco pronto appena possibile”.

Il Ceo del colosso farmaceutico americano, riferisce la Dire (www.dire.it), ha infine affermato che “la speranza è che riusciremo a ottenere qualcosa che avrà una protezione migliore, in particolare contro le infezioni, perché la protezione contro i ricoveri e la malattia grave in questo momento, si ha grazie agli attuali vaccini finché si ha, diciamo la terza dose”, ha concluso.