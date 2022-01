“Stella cadente” è il nuovo brano di Massimiliano Balocchi

Massimiliano Balocchi online sulle piattaforme digitali con il quarto singolo “Stella cadente” fuori per la sua nuova etichetta Garage Noise Label

Massimiliano Balocchi nasce a Roma nel 1971. Attualmente svolge la professione di infermiere ma ha sempre mostrato un grande amore per la musica sin da piccolo.

Durante l’ adolescenza si innamora di vari cantautori classici, ascolta musica Pop 80 come i DuranDuran, Spandau Ballet, Depeche mode, Pet Shop Boys… e la musica rock come i Queen, Led Zeppelin , Dire Straits, Police Hendrix. Inizialmente comincia come chitarrista autodidatta, poi successivamente prende lezioni private.

Nel suo primo singolo “Il tuo corpo”, uscito il 20 aprile 2021 con l’etichetta Boot Recordings, Massimiliano ha realizzato una ballata romantica, curando ogni particolare: canto, chitarre, tastiera e cori. Il brano prende spunto dalla vita quotidiana personale e non.

Il suo secondo singolo uscito il 22 maggio 2021 “Un’estate da vivere”, si avvale della collaborazione con il suo amico musicista professionista Nicola Di Già (chitarrista dei Banco del Mutuo Soccorso). Il testo è molto semplice, esprime voglia di vivere, libertà e divertimento. Il brano è curato musicalmente in ogni particolare. Entrambi i singoli sono con Etichetta discografica Boot Recordings.

Il terzo singolo “Colpi di vento” è uscito il 10 settembre 2021. Ora è online “Stella cadente” con la sua nuova etichetta Garage Noise Label.