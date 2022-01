“Pigiama per sei” in scena al Teatro Franco Parenti

Da martedì 11 a domenica 16 gennaio 2022 alla Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano in scena lo spettacolo “Pigiama per sei”

RARA Produzione e CMC/Nidodiragno presentano PIGIAMA PER SEI di Marc Camoletti, con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu e con Roberta Petrozzi e Rufin Doh, regia Marco Rampoldi, scene Nicolas Bovey, costumi Gianluca Sbicca, luci Manuel Frenda, suono Marco Strobel Ticozzi, drammaturgia Paola Ornati, assistente alla regia Lucia Marinsalta.

Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Che diventa un rombo, nel momento in cui si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito per fungere da alibi durante l’incontro clandestino con l’amante, è a sua volta l’amante della moglie.

Ma la figura diventa un poligono complesso, allorché la cameriera mandata da un’agenzia, complice il destino beffardo che vuole che porti lo stesso nome, viene scambiata per l’amante del marito dall’amico, ma è costretta a interpretare il ruolo di amante di quest’ultimo agli occhi della moglie, che è ovviamente gelosa, ma non può svelarsi finché… Finché ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone presenti nella stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate. Pigiama per sei è il tipico meccanismo perfetto.

Un testo in cui lo spettatore si appassiona, immedesimandosi involontariamente, per capire come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che diventano via via più intricate, fino allo scioglimento dovuto all’arrivo di un ulteriormente inaspettato (e pericoloso) deus ex machina.

Il lavoro di Marc Camoletti, noto per aver scritto esilaranti ‘vaudeville moderni’, portati al successo da grandi interpreti (a partire dal Boeing boeing cinematografico di Jerry Lewis e Dean Martin), presenta l’inedita coppia formata da Antonio Cornacchione e Max Pisu, che condividono una storia comune: entrambi diventati comici ‘per acclamazione popolare’, negli ultimi anni stanno consolidandosi come attori di prosa, in allestimenti di notevole successo.

A dirigerli Marco Rampoldi, che da molti anni ha concentrato il proprio lavoro su percorsi in cui sfruttare la naturale forza comunicativa di chi ha frequentato il cabaret, convogliandola in strutture articolate e precise (in questo caso nel rigore di un meccanismo ad orologeria).

Accanto a loro le figure femminili di Laura Curino, anch’essa abituata ad avere un rapporto di grande legame con la sala per il suo fondamentale percorso nel teatro di narrazione, e Rita Pelusio, capace di passare con facilità dalla leggerezza dei personaggi televisivi al forte impegno sociale di lavori quali ‘Ferite a morte’ di Serena Dandini.

Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che non rinuncia però a fare uno spaccato impietoso della vacuità che caratterizzava i rapporti personali nel pieno degli anni’80 in cui il testo è nato, ma che non è migliorata ai nostri giorni.

Orari

martedì 11 gennaio h 20:00

mercoledì 12 gennaio h 19:45

giovedì 13 gennaio h 21:00

venerdì 14 gennaio h 19:45

sabato 15 gennaio h 19:45

domenica 16 gennaio h 16:15

Prezzi

I settore intero 38€

II settore intero 30€; under26/over65 18€; convenzioni 21€

III settore intero 21€; under26/over65 18€; convenzioni 21€

Tutti i prezzi sono da intendersi + prevendita

La tournée

19 gennaio – Varallo Sesia (VC) Teatro Civico

20 gennaio – San Donato M.se (MI) Teatro Troisi

21 gennaio – Cento (FE) Teatro Borgatti

22 gennaio – Azzano Decimo (PN) Teatro Mascherini

27 gennaio – Chioggia (VE) Teatro Don Bosco

28 gennaio – Portogruaro (VE) Teatro Luigi Russolo

29 gennaio – Pratovecchio Stia (AR) Teatro degli Antei

30 gennaio – Santa Croce sull’Arno (PI) Teatro Comunale Verdi

1 febbraio – Argenta (FE) Teatro dei Fluttuanti

3/6 febbraio – Trieste Teatro La Contrada

8/9 febbraio – Cortona (AR) Teatro Signorelli

10/11 febbraio – Castelfiorentino (FI) Teatro del Popolo

14 febbraio – Torino Teatro Gioiello

15 febbraio – Riva del Garda (TN) Palazzo dei Congressi

16 febbraio – Mori (TN) Cinema Teatro San Pietro

19 febbraio – Gallarate (VA) Teatro Condominio

20 febbraio – Crema (CR) Teatro San Domenico