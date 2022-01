Salta Orecchie d’Asino alla Fondazione Carlo Gajani con “DueDuo”

Art City Bologna 2022: Orecchie d’Asino alla Fondazione Carlo Gajani con “DueDuo” in programma dal 20 al 29 gennaio 2022 salta per l’emergenza Covid

Nell’ambito di ART CITY Bologna 2022 in occasione di ARTEFIERA, la Fondazione Carlo Gajani avrebbe presentato DueDuo, installazione site- specific e performance del duo Orecchie D’Asino (OD’A), composto dalle giovani artiste Ornella De Carlo e Federica Porro e curato da Luca Monaco e Giuseppe Virelli.

Gli organizzatori spiegano però che l’evento non potrà tenersi per l’emergenza Covid: “A seguito della decisione di far slittare Arte Fiera alla prossima primavera e di posticipare la decima edizione di ART CITY Bologna a causa dell’andamento dell’epidemia Covid-19, vi comunichiamo che è stata rimandata a data da destinarsi la mostra 𝗗𝘂𝗲𝗗𝘂𝗼 di Orecchie D’Asino, curata da Luca Monaco e Giuseppe Virelli, prevista presso la Fondazione Carlo Gajani a partire dal 19 gennaio 2022″.

PER INFO E CONTATTI: [email protected]

FONDAZIONE CARLO GAJANI:

SITO: http://www.fondazionecarlogajani.it/it/