“La Maschera di Cera” in Tv su Rai 4: la trama

Atmosfere horror in prima serata su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) con “La Maschera di Cera”: la trama del film di Jaume Collet-Serra

Le inquietanti atmosfere del cinema thriller/horror tornano in prima serata, lunedì 10 gennaio alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), con il film “La maschera di cera” di Jaume Collet-Serra. Sceneggiato dagli autori della saga “The Conjuring Chad” e “Carey Hayes”, “La maschera di cera” aggiorna il concept ideato nel 1933 nel classico di Michael Curtiz e reso famoso nel capolavoro con Vincent Price del 1953, portando le suggestive figure di cera in un contesto moderno.

Un gruppo di amici diretti a una partita di football ha un guasto all’automobile ed è costretto a chiedere soccorso a Bo, un gentile abitante del posto che ha un carro attrezzi e vive in un ex museo delle cere. I ragazzi trovano ospitalità nel fatiscente edificio, ma quando i suoi amici cominciano a scomparire misteriosamente, la giovane Carly capisce che in quel luogo si cela qualcosa di strano ed estremamente pericoloso.

Interpretato dalla star di “24” Elisha Cuthbert e dal protagonista di “Supernatural” Jared Padalecki, “La maschera di cera” ha collezionato ben quattro vittorie ai Teen Choice Award del 2005.