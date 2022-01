Covid: vaccino ben tollerato da pazienti con RCC e melanoma

Il vaccino anti-COVID-19 è sicuro e ben tollerato nei pazienti in trattamento con inibitori del checkpoint immunitario (ICIs) per il carcinoma a cellule renali (RCC) e il melanoma

Il vaccino anti-COVID-19 è sicuro e ben tollerato nei pazienti in trattamento con inibitori del checkpoint immunitario (ICIs) per il carcinoma a cellule renali (RCC) e il melanoma, secondo i risultati di una revisione retrospettiva presentati al SITC Annual Meeting 2021. La co-autrice dello studio, Hannah Dzimitrowicz, ha fatto notare che i pazienti oncologici, specialmente se in terapia antitumorale, sono particolarmente soggetti a malattia grave da COVID-19 e alla morte. “In una popolazione di pazienti con tumori solidi a rischio elevato di infezione grave da COVID-19, la vaccinazione è importante per limitare il rischio,” ha affermato Dzimitrowicz, medico nel Dipartimento di Medicina alla Duke University School of Medicine di Durham, in North Carolina. “In una popolazione eterogenea di pazienti con carcinoma a cellule renali e melanoma, in terapia con inibitori del checkpoint immunitario, la vaccinazione anti-COVID-19 sembra essere ben tollerata e sicura.” I vaccini sembrano avere effetto in questa popolazione di pazienti. Due pazienti nel gruppo ICI (n = 74) hanno sviluppato l’infezione da COVID-19 dopo la prima dose e nessun paziente ha contratto l’infezione dopo le due dosi. Benché i pazienti in terapia antitumorale attiva siano stati esclusi dagli studi clinici sul vaccino anti-COVID-19, le più importanti organizzazioni oncologiche, tra cui l’American Society of Clinical Oncology e il National Comprehensive Cancer Network, hanno raccomandato la vaccinazione.

Per verificare la sicurezza e la tollerabilità dei vaccini anti-COVID-19 in questa popolazione, Dzimitrowicz e colleghi hanno utilizzato le cartelle cliniche elettroniche per identificare tutti i pazienti immunizzati con almeno una dose di un vaccino autorizzato dalla FDA dall’1 dicembre 2020 all’1 aprile 2021, quelli in terapia ICI al momento della vaccinazione, e quelli con un follow-up documentato di almeno 3 mesi al Duke Cancer Center.

Hanno poi paragonato i risultati di sicurezza tra i pazienti in terapia ICIs (n = 74) e quelli che non l’avevano ricevuta (n = 74). I risultati di sicurezza analizzati comprendevano gli eventi avversi (AEs) derivanti dalla vaccinazione, gli eventi avversi immunocorrelati (irAEs) in seguito alla vaccinazione e l’incidenza della successiva infezione da COVID-19. Le percentuali di pazienti con carcinoma a cellule renali (49%) e con melanoma (51%) erano le stesse in entrambe le coorti.

L’età media era 70 anni (intervallo 3- > 90) nella coorte ICI rispetto a 73 anni (intervallo 35-88) nel gruppo di controllo. Il gruppo della sperimentazione era costituito principalmente da uomini (70%) mentre il gruppo di controllo risultava più bilanciato (51%).

La maggior parte dei pazienti nel gruppo ICI era stata immunizzata con il vaccino Pfizer (62%), seguito da Moderna (35%) e da Johnson & Johnson (3%). Nel gruppo di controllo, le percentuali erano dell’83%, 16% e 1%, rispettivamente.

La metà dei pazienti era stata trattata con nivolumab, il 16% con pembrolizumab, il 15% con nivolumab associato a cabozantinib, il 10% con nivolumab e ipilimumab, il 7% con pembrolizumab e axitinib e l’1% con ipilimumab.

Un paziente nel gruppo di controllo ha riportato fatigue e dolore al braccio. Il 20% dei pazienti nel gruppo ICI ha sviluppato almeno un evento avverso come febbre (7%), brividi (7%), mialgia (7%), dolore al braccio (5%), emicrania (5%), fatigue (5%), diarrea (3%), eritema nella sede dell’iniezione (3%), e nausea e vomito (1%).

“È importante notare che tutti i sintomi riportati dai pazienti erano lievi e non hanno causato ricovero in ospedale o interruzione della terapia,” ha affermato Dzimitrowicz.

I ricercatori hanno anche registrato eventi avversi che i pazienti e i medici ritengono collegati alla vaccinazione. Un paziente del gruppo ICI ha sviluppato porocheratosi a seguito della seconda dose di vaccino. Un paziente nel gruppo di controllo ha fatto registrare un orzaiolo e un altro contrazioni ventricolari premature.

Nove (12%) pazienti nella coorte ICI hanno sviluppato un nuovo evento avverso o un peggioramento di un evento immunocorrelato che ha causato interruzione del trattamento, ricorso a steroidi sistemici e/o ricovero in ospedale. L’evento immunocorrelato più comune era la colite (n = 4). Due pazienti hanno sviluppato epatite e un paziente ciascuno ha sviluppato pancreatite, gastrite, dermatite e insufficienza surrenale.

Dzimitrowicz ha sottolineato che i dati riflettono l’esperienza di un singolo centro, e i medici hanno potuto osservare i pazienti in terapia più frequentemente, così che hanno avuto più opportunità di riferire gli eventi avversi. Ha anche precisato che lo studio non comprendeva i pazienti sottoposti a chemioterapia citotossica concomitante, che risultava quindi una limitazione alla partecipazione a quel gruppo.

“È importante evidenziare che sono necessari maggiori studi di coorte di pazienti in cura con gli inibitori del checkpoint immunitario, per stabilire chiaramente la sicurezza e l’efficacia della vaccinazione anti-COVID-19 in questa popolazione,” ha dichiarato la dottoressa. “Nonostante queste limitazioni, lo studio fornisce preziose informazioni sulla sicurezza della vaccinazione contro il COVID-19 nei pazienti in terapia con inibitori del checkpoint immunitario nella pratica real world.”

