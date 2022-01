“Come in un film” è il primo EP di Pietro Gandetto

Online per Sottobosco Dischi (distr. Artist First) il primo EP di Pietro Gandetto dal titolo Come in un film, già anticipato dal singolo Another planet

Fuori per Sottobosco Dischi (distr. Artist First) il primo EP di Pietro Gandetto dal titolo Come in un film, già anticipato dal singolo Another planet. Il cantautore, originario di Alessandria ma milanese d’adozione, ci regala una raccolta di quattro tracce (di cui una in inglese) che si propone di rappresentare l’epoca attuale con un sound energico e dal sapore internazionale.

Questo EP è una fotografia del presente. Più che cercare un genere, ho cercato di definire un’identità musicale che sento. Vorrei che chi mi ascolta ritrovasse in questo lavoro delle “immagini” musicali in cui immedesimarsi. Ho parlato della disgregazione del consumismo relazionale, della crisi del concetto di coppia, del climate change e di un modo di vivere senza troppi programmi. Viviamo un periodo oggettivamente complesso, e volevo trattare questi temi con ironia, cercando un sound che desse energia e un testo semplice che dica le cose come stanno senza troppi rimandi o giri di parole. (Pietro Gandetto)

Scopri il disco su Spotify: https://spoti.fi/30u134y