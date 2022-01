RaF MC online con il singolo “Libre”

E’ il momento di ballare sulle note della nuova canzone “LIBRE” e prossimamente RaF MC lancerà il suo “LIBRE Winter Tour 2022”

RaF MC, performer italiano conosciuto a livello internazionale, il 26 Novembre ha pubblicato il suo nuovo e travolgente singolo dal titolo “LIBRE”, prodotto dal noto artista Alex Nocera e con la collaborazione della talentuosa soprano lirico americana Bridgette Gan, che vanta successi negli Stati Uniti nelle sue opere in Teatro.

Il nuovo brano è disponibile su tutti i digital stores, Spotify ed a metà Dicembre è prevista l’uscita del video ufficiale girato in Brasile.

“LIBRE”, NASCITA e SVILUPPO. “Libre” rappresenta la forte esigenza di tornare alla normalità, in quanto è giunto il momento di ritenersi “LIBERI”, liberi di dedicare la vita a ciò che più ci rende felici, ad esempio esibirsi dal vivo come nel caso di

RaF MC, abituato nel far divertire il pubblico in ogni parte del mondo.

Il nuovo singolo è caratterizzato da un sound energico, coinvolgente, un mix di sonorità Latin – House e con un ritornello tutto da ballare, per scuotere anche i più pigri e tornare alle nostre abitudini pre – pandemia.

RaF MC è un performer, Presenter Internazionale e Zumba Jammer dal 2014 per la grande azienda del Fitness “Zumba”, grazie al quale ha portato la sua arte in tutta Europa, Russia compresa, Sud America e Nord America, Continente Africano (Angola,Namibia,Etiopia), oltre che in Italia naturalmente.

Ad oggi RaF MC ha realizzato quasi trecento sessioni con il 95% di sold out, ed è stato premiato diverse volte negli Stati Uniti per questi risultati, e nel 2016 Beto Perez (fondatore di Zumba) lo ha selezionato per esibirsi nel team di Fitness Concert™, primo italiano nella storia.

Tutti i suoi singoli ad oggi usciti sono stati presentati a Los Angeles nel famoso programma televisivo “Acceso Total” di TELEMUNDO, presso gli Universal STUDIO dove presto tornerà in occasione della nuova uscita “LIBRE”.

Gli attesissimi show di RaF MC sono dei viaggi incredibili, e il pubblico non aspetta altro che ballare e cantare le sue canzoni.

“La musica per me è uno stato libero dell’essere, muovermi in punta di piedi sulle note della vita senza mai perdere il tempo! La mia passione per la musica e la sua interpretazione con il mio corpo prima e con il canto poi,

fin dall’adolescenza hanno caratterizzato la mia vita, permettendomi di poter vivere di essa.”

Ora è il momento di ballare sulle note della sua “LIBRE” e prossimamente RaF MC lancerà il suo “LIBRE Winter Tour 2022” che toccherà diversi stati tra i quali Emirates, California, Florida, New York, New Jersey, Texas, Canada, Russia, Germania per citarne alcune e tornerà anche in Italia.

